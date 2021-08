Thalía es criticada en redes por "maltrato animal"

La cantante mexicana Thalía encendió las redes sociales tras publicar en su cuenta de instagram tres fotografías en las que aparece abrazando emotivamente a una bella doberman llamada Francesca.

Con dichas imágenes, la protagonista de novelas como Marimar y María Mercedes causó polémica entre sus seguidores, ya que mientras algunos dejaron mensajes de admiración y emojis enamorados, entre ellos su esposo, el empresario Tommy Mottola, otros la criticaron duramente por haberle mutilado las orejas a su mascota.

Y es que la perrita que Thalía, quien vive en Nueva York desde el 2000, orgullosamente presume en sus fotos, aparece con las orejas vendadas, lo que parece indicar que Francesca fue sometida a una cirugía recientemente.

"Te admiró un montón, pero pobre las orejas del perro (si es que se las cortaron eso ya no se hace)", escribió una seguidora.

Otros de sus seguidores comentaron: "Sii que pena ya no se usa cortar la cola ni orejas, incluso los veterinarios ya no lo hacen", "Que le hiciste a sus orejas? Pobrecita", "Porque le cortaste las orejas al perro?... Mal, muy mal", entre otros.

La publicación de Thalía tuvo decenas de comentarios negativos. Foto: IG/thalia

Incluso, hubo algunos internautas señalaron que no se podía esperar más de alguien que tiene "una habitación con aves enjauladas".

Pese a las severas críticas que recibió la intérprete de canciones como "Arrasando", "Piel morena" y "No me enseñaste", sus sus imágenes cuenta ya con más de 190 mil "me gusta", además la cantante mexicana no ha dejado de actualizar su cuenta de instagram.