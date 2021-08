Lady Gaga anuncia nuevo álbum de estudio con el icónico cantante Tony Bennett; ¿cuándo se estrena?

Lady Gaga, quien recientemente protagonizó el primer tráiler de 'House of Gucci', anunció un nuevo álbum de estudio en colaboración con el legendario cantante de jazz Tony Bennett. El disco se titula 'Love for Sale' y su primer sencillo ya se encuentra disponible.

Esta es la segunda vez que ambos trabajan juntos, tras el lanzamiento en 2014 de la placa 'Cheek to Cheek'. El anuncio tiene un valor significativo, pues coincide con el cumpleaños número 95 de Tony Bennett. Te compartimos el primer single: "I Get a Kick Out of You".

¿Cuándo se estrena?

"El día que publicamos 'Cheek To Cheek' en 2014, Tony Bennett me llamó y me preguntó si quería grabar otro disco con él, esta vez celebrando las canciones de Cole Porter. Siempre me siento honrada de cantar con mi amigo Tony, así que, por supuesto, acepté la invitación", escribió Lady Gaga en su cuenta de Instagram.

La cantante de clásicos temas como "Bad Romance" y "Born This Way" expresó lo emocionada que se siente de anunciar que el nuevo álbum 'Love For Sale' se lanzará el próximo 1 de octubre a través de todas las plataformas digitales.

Gaga y Bennett actuarán este jueves en el Radio City Music Hall, dos conciertos que supondrán el inicio de la gira de despedida de Tony, quien fue diagnosticado de Alzheimer en 2016. De acuerdo con la agencia 'EFE', el cantante supo de la enfermedad que padece durante la grabación de 'Love for Sale', que se alargó durante dos años.

Por su parte, Lady Gaga acaba de terminar el rodaje de 'House of Gucci', en la que dará vida a Patrizia Reggiani, exmujer del diseñador en una cinta cuyo reparto cuenta con Al Pacino, Adam Driver, Jeremy Irons y Jared Leto. Su estreno está previsto para el 24 de noviembre.