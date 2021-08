Wakanda Forever: A un año de la muerte de Chadwick Boseman, éstas son las SERIES de TV para verlo

El 28 de agosto de 2020, el mundo se enteraba que Chadwick Boseman había perdido la batalla más importante de su vida. Con su salud diezmada, el actor, guionista y dramaturgo de 43 años, fallecía a causa de un cáncer colorrectal diagnosticado en 2016 y contra el que luchó hasta el último día de su vida.

Conocido por todos como el Rey T'Challa de Wakanda, Chadwick Boseman pasó a la posteridad por este personaje, tanto como por muchas otras actuaciones y laborales altruistas en su vida. Inteligente, noble y siempre preocupado por causas trascendentales para la gente, el actor dejó una huella imborrable en Hollywood.

Y fue ahí, a inicios de la década del año 2000 cuando Boseman comenzó su carrera como histrión en la pantalla chica. Con series de TV en su haber, superó la docena de éstas.

Así se despidió el 28 de agosto

Ese 28 de agosto de 2020, hace exactamente un año, la cuenta oficial en instagram de Chadwick Boseman publicaba a su público la causa de la muerte del actor. De igual forma, señalaba algunas de las filmaciones más destacadas en que participó y el momento complicado que vivía su familia ante su partida.

A tono de despedida, ese posteo fue el último en su cuenta durante varios meses.

De Third Watch a Justified en TV

Aunque fue mayormente conocido en el mundo del cine, comenzando en esta industria en el año 2008 con su actuación en la cinta 'The Express', fue la TV y sus series las que le brindaron las primeras oportunidades como actor.

Fue entonces, en el año 2003, que Chadwick participó por vez primera en la serie de TV Third Watch dando vida a David Wafer en el episodio 'In Lieu of Johnson'.

A este, le siguieron otros papeles en series de TV como 'All My Children' (2003), 'Law & Order' (2004), 'CSI: Nueva York' (2006), 'ER' (2008), 'Cold Case' (2008) y otras tantas más hasta llegar a 14 series de TV en el año 2011, siendo este año el más productivo para él en la pantalla chica con 4 producciones: 'Castle', 'Fringe', 'Detroit 1-8-7' y 'Justified'.

Chadwick da el salto al cine

Con 35 años y 14 participaciones en series de TV en su haber, Chadwick sólo había actuado hasta ese momento en una película. Es ahí donde decide dejar la pantalla chica para buscar el éxito en la pantalla grande. Y lo logró.

Luego de tocar puertas e ir de casting en casting, filmó en 2013 las cintas 'The Kill Hole' y '42', así como en 2014 llegó con 'Draft Day' y 'Get on Op',

Fue entonces en 2016 cuando las oportunidades de su vida con grandes producciones de Hollywood llegaron a él. Listo para ser parte de franquicias taquilleras, la vida le tenía previsto también enfermar.

Ese 2016, Chadwick Boseman actuó en 'Dioses de Egipto' y 'Capitán América: Civil War', éxitos de taquilla, sobre todo la segunda. Ese mismo año con 'Message from the King' y 'Marshall', actuó y debutó como productor de cine,

Lleno de ganas por luchar y crecer en el cine, peleó contra su enfermedad en silencio y, para 2018, tocó la cima de su profesión con 'Black Panther', 'Avengers: Infinity War' y 'Avengers: Endgame'.

A un año de su muerte, a Chadwick Boseman se le recuerda como si fuera ayer que estaba aún con vida. Sonriente, cauteloso, educado y enfocado, es como el actor se mostró de Hollywood para el mundo.

Como uno de los últimos peldaños de su legado en el cine, queda su voz como el Rey T'Challa en al serie animada de Disney 'Qué Pasaría sí...?', producida este 2021.