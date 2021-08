Karla Souza, antes y después: ¿Qué fue de la inolvidable Bárbara Noble? | Podcast

Karla Olivares Souza nació en la Ciudad de México un 11 de diciembre de 1985, a su 35 años, la actriz ha alcanzado la fama a nivel internacional al participar y protagonizar algunas series y películas en la industria anglosajona.

Karla Souza ganó reconocimiento al interpretar al personaje de Bárbara Noble en la película mexicana Nosotros los nobles en 2013 dirigida por Gary Alazraki donde compartió pantalla con el primer actor Gonzalo Vega, Luis Gerardo Méndez, Juan Pablo Gil, entre otros. Esta cinta ha sido una de las películas mexicanas más taquilleras en la que actuó la bella actriz ojiverde quien más adelante participaría en cintas como “No se aceptan devoluciones” junto al comediante Eugenio Derbez, “¿Qué culpa tiene el niño?” en el año 2016, películas que también alcanzaron récords de taquilla.

Karla Souza decidió buscar nuevas oportunidades en los Estados Unidos y lo logró, participando en la exitosa serie How to Get Away with Murder a lado de la ganadora del Oscar, Viola Davis donde dio vida al personaje de Laurel Castillo, una estudiante de leyes de origen mexicano, personaje clave en esta serie de suspenso y crimen policíaco.

Otra faceta

Durante la pandemia de covid en 2020, Karla Souza sorprendió a sus seguidores a través de una fotografía en su cuenta de Instagram al anunciar que estaba esperando a su segundo hijo, logrando cientos de likes y felicitaciones. Ya que es bien sabido que la actriz ha optado por mantener su vida íntima lo más alejado posible de la farándula, incluso solo se ha revelado una sola foto de su boda y decidió en su momento no decir nada de su primer embarazo hasta que su hija Gianna ya había nacido.

Karla está casada con el banquero Mashall Trenkmann, famoso en su gremio laboral porque forma parte de la empresa global J.P. Morgan y se dice que conoció a la bella actriz en su país de origen ya que desempeñó durante unos años su trabajo en México. A pesar de que su esposo no tiene nada que ver con el espectáculo, Karla comparte momentos a lado de su pareja y sus hijos en redes sociales pero nunca revela más de lo que una simple foto puede mostrar.

Karla Souza compartió también lo difícil que ha sido la maternidad, el dolor de un parto, y lo complicado que resulta cuidar a dos pequeños, reconociendo lo guerreras que llegan a ser las mamás en situaciones de este tipo.

Vive discriminación

Para la actriz mexicana no fue sencillo llegar a buscar oportunidades en Hollywood ya que ella misma reveló para un medio que sufrió discriminación que la hizo replantearse si debía continuar con su sueño de actuar en la industria hollywodense. Karla nunca reveló el nombre de la cinta donde recibió humillaciones y fue discriminada, pero ella continúo con su búsqueda hasta que recibió el papel en la serie How to Get Away with Murder, donde se filtró que fue humillada por uno de los actores de la serie quien se molestaba que Karla hablará en español durante las grabaciones, ella nunca confirmó ni dio más detalles al respecto.

Polémica y fuertes revelaciones

En 2018, la polémica rodeó a la actriz mexicana tras dar una entrevista para la periodista mexicana Carmen Aristegui en su canal de noticias, donde se sumaba al movimiento de MeToo al revelar que fue víctima de acoso sexual y violación por parte de un director mientras rodaba una serie, quien durante las grabaciones, el director la frecuentaba en su habitación por las madrugadas, con la excusa de discutir más el rol de Souza y la importancia del proyecto en su carrera. Hasta que llegó el terrible momento de una violación. La actriz en su momento habló con alguien de la producción y no fue escuchada, esto valió que fuera despedida de la serie.

Souza guardó silencio del nombre de su acosador durante un tiempo, hasta que meses más tarde la televisora de San Ángel decidió romper relación laboral con el director mexicano Gustavo Loza, a través de una carta donde declaraba que “Ante las denuncias públicas sobre abuso sexual de la actriz Karla Souza, y después de una investigación preliminar, Televisa ha decidido terminar toda relación con el señor Gustavo Loza”. Con ello, se revelaría el nombre de quien supuestamente acosó a Karla Souza con quién además trabajó para la cinta "¿Qué culpa tiene el niño?" que protagonizó la actriz y él dirigió.

En su momento, Gustavo Loza, quien no daba crédito a lo que sucedía, anunció que emprendería acciones legales y responsabilizó a la empresa por cualquier cosa que le pasara tanto a él o a su familia. Las opiniones estuvieron divididas.

Actualmente el director limó asperezas con Televisa y sólo declaró que le hubiera gustado recibir una disculpa pública. Por su parte, Karla Souza no volvió a emitir ninguna declaración al respecto.

Karla Souza protagoniza actualmente, una sitcom familiar llamada Home Economics para la cadena nacional ABC.

¿Qué fue de aquellos artistas que alcanzaron la fama? Escucha los episodios de este podcast en Spotify.

mgm