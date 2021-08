Mariana Echeverría confiesa qué conductor la corrió de 'Se Vale' porque "le robaba cuadro" | VIDEO

Mariana Echeverría es conocida por su participación en el programa de comedia 'Me Caigo de Risa' y actualmente es madrina en el reality show 'Los Chiquillos de Hoy'. Sin embargo, alcanzó la fama gracias a 'Se Vale'.

Este último era un programa de retos emitido de 2007 a 2012 y en el que participaron Raúl Magaña, Cecilia Galliano, Tania Riquenes, Tony Balardi, Yuliana Peniche y Amanda Rosa. A nueve años de su última emisión, Mariana Echeverría confesó qué conductor la corrió.

En la más reciente transmisión de 'Faisy Nights', Mariana Echeverría fungió como co-conductora. Durante una dinámica del programa, la esposa del portero de las Águilas del América Óscar Jiménez realizó una gran revelación en torno a su salida de 'Se Vale'.

La dinámica era muy simple: ella y la invitada Bárbara Torres tenían que bailar descalzas con los ojos vendados durante unos cuantos segundos. Cuando Faisy detenía la música, ambas tenían que saltar en un trampolín y tomar un pañuelo que se encontraba muy alto.

Quien perdiera tenía que confesar algo sobre su vida privada o artística. Apenas en la primera ronda, Mariana fue derrotada, pues ni siquiera pudo correr a la plataforma. El presentador tomó un papel que decía: "Confiesa algún secreto de tu carrera".

"Raúl Magaña me corrió de 'Se vale'", respondió Echeverría. Sin embargo, la respuesta no dejó satisfecho ni a Faisy ni a Bárbara Torres, quienes le preguntaron por qué: "Creo que no me quería tanto porque creo que le robaba mucho cuadro, pero sin querer".