Eugenio Derbez le confesó a Jimmy Fallon que no lo toman en serio en Estados Unidos | VIDEO

Eugenio Derbez es uno de los comediantes más reconocidos en México, pero lo que para muchos tendría que ser algo bueno, para el actor no lo es, ya que asegura que gracias a su pasado en la comedia la gente del medio no lo toman en seri cuando actúa, ya que aseguran que la gente no lo ve en ese papel, sino en algo que de risa.

El productor mexicano acudió a una entrevista con Jimmy Fallon, reveló un punto importante en su carrera, pero algo que no es positivo, esto a pesar de su gran éxito en México, donde hizo “La Familia Peluche” “Derbez en Cuando” y muchos otros proyectos; pero lo más importante es que ahora busca hacer algo serio y gracias a su pasado no logra que lo tomen en serio.

“He hecho comedia mi vida, es por eso que la gente no me toma en serio para papeles dramáticos”, explicó Eugenio para después explicar que quiere convertirse en un actor de gran nivel, tarea que no será fácil.

A quién se quiere parecer

El comediante mexicano tiene la idea de poder convencer al mundo entero que puede ser un actor importante en el séptimo arte, esto a pesar de tener que remar contra corriente contra los grandes logros que ha hecho en su carrera, donde además del éxito en México ya conquistó al mundo con “Un viaje con los Derbez” de Amazon y con “LOL”.

Derbez quiere seguir los pasos de Tom Hanks O Jim Carrey, quienes lograron dejar el mundo de la comedia para llegar a la cúspide de Hollywood y conseguir papeles importantes en proyectos de drama.

La única vez que Eugenio no estuvo en un proyecto de comedia fue en la película “No se aceptan devoluciones”, donde el actor mexicano dejó ver su gran talento más allá de tener que buscar sacarle una risa al público. Ahora será cuestión de tiempo para saber si Derbez logra este nuevo objetivo profesional.