Pese amputación, Juan Pablo Medina regresará a los escenarios hasta 2022 con esta obra de teatro

Hace unas semanas atrás se dio a conocer que el protagonista de "La Casa de las Flores", Juan Pablo Medina, le fue amputada una pierna debido a una grave crisis de salud; sin embargo, el actor no se ha dado por vendido y seguirá con su carrera regresando a los escenarios en 2022.

El actor volverá a actuar para la obra “Historias de Fantasmas” bajo la producción de Oscar Uriel.

“Desde un principio tanto Miguel como nosotros, mi socio y yo pensamos en Chespi, en Juan Pablo para el protagónico, y Chespi todo el tiempo nos aguantó, nos dijo ‘no, no, no, eso es una prioridad’, es un actor que está muy ocupado, que está haciendo series, y que le hacen muchos ofrecimientos, él me dijo ‘la obra de teatro es algo muy importante para mí’”, relató Oscar.

Al respecto de la fecha tentativa de estreno de este proyecto teatral, el productor aclaró en entrevista para el programa Ventaneando que esto será posible hasta el 2022. “Pensamos nosotros montarla a más tardar marzo – abril del próximo año”, explicó.

Ante la situación que vive el actor en el ámbito personal, Oscar Uriel confesó que la representante de Medina fue quien le dio la autorización para comunicarse con él tras darse a conocer su nominación al Premio Ariel por su actuación en la cinta “El club de los idealistas”.

Recientemente se informó que el actor ya se encuentra buscando opiniones de distintos profesionales en el mundo para encontrar la prótesis adecuada luego de perder una pierna tras el cuadro de trombosis que estuvo a punto de quitarle la vida.

