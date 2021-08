Espinoza Paz: Ésta fue la primera canción que escribió el músico sinaloense | VIDEO

Isidro Chávez Espinoza, mejor conocido como Espinoza Paz, es un reconocido cantautor mexicano, en su repertorio existen miles de canciones que se han vuelto famosas en su voz y en la de otros intérpretes.

Desde niño tuvo inclinación por la música, fue en sus primeros años como estudiante cuando compuso su primera canción, la tituló “La artista de la escuela”, siendo su musa una niña que le gustaba del colegio.

“Cantabas en la escuela, cantabas mil canciones y no te dolían. Más no sabía, que yo me iba a enamorar, que yo me iba a ilusionar, al irte con otro, pero no, tus ojos, y tú pelo muy enamorado me hicieron como no lo había soñado. Y desde esa vez, de ti me enamoré, de ti me ilusioné, por no tener cuidado”, dice al principio de la canción.

Mientras que en el coro canta: “La artista de la escuela, así te decía, la artista de la escuela que tú eras aquel día. Toditos mis amigos sabían que te quería, pero tú me ignorabas y eso me dolía”.

Después de escribir esa canción llegaron muchas más ideas a la cabeza de Espinoza Paz, tanto que se ha consolidado y ha sido nombrado como “El cantautor del pueblo”, ganando muchos premios por su talento.

Fue con el tema “Perdí la pose” con la que debutó cantando acompañado por mariachi. Espinoza Paz también ha participado en otros proyectos artísticos, entre ellos destacan actuaciones en telenovelas y como jurado en el reality show “La Voz México”, en donde se ganó el cariño de la audiencia debido a su humildad y gran personalidad.

Espinoza paz también es autor de los temas “El próximo viernes”, que interpreta Thalía, “24 Horas”, que canta a dueto con David Bisbal y “No llega el olvido” famoso tema que por muchos años cantó Jenni Rivera.