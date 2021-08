BTS: V vuelve a ser el hombre más guapo del mundo superando a Brad Pitt y Chris Evans

BTS es mundialmente conocido por su música, sin embargo, en los últimos años se ha vuelto más común encontrar a los miembros en las listas de popularidad y conteos en los que se encuentran las personalidades más atractivas del mundo del espectáculo.

Uno de los que más ha llamado la atención debido a su atractivo físico es V, quien ha liderado la mayoría de listas internacionales en la que se nombran a los hombres más guapos del mundo. En ellas aparecen actores de Hollywood como Brad Pitt y Chris Evans, a quienes esta vez 'venció' al conseguir el primer puesto en la clasificación de Best Toppers.

Taehyung es el hombre más guapo del mundo

El pasado 9 de agosto se reveló el artículo en donde se consideró a Taehyung de BTS como "el hombre más guapo del mundo en el 2021", seguido de otras figuras como Brad Pitt, los actores Noah Mills y Robert Pattinson, en el tercer y cuarto puesto, respectivamente.

El listado incluyó a 10 hombres, los cuales no sólo eran parte del mundo del espectáculo, sino también incluyó políticos importantes como lo fue el caso del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Aquí la clasificación:

Kim Taehyung Brad Pitt Noah Mills Robert Pattinson Omar Borkan Al Gala Hrithik Roshan Justin Trudeau Tom Cruise Chris Evans Henry Cavill

V es el más guapo según varias listas internacionales

Esta no es la primera vez que Tae aparece en una clasificación como esta, de hecho el año pasado apareció en un ranking organizado por el canal de Youtube 'Top 10 World'. En el video "Top 10 Most Handsome Men In The World", el cantante de BTS aparece en el primer sitio, dejando atrás a Zayn Malik y nuevamente a Robert Pattinson, quienes estuvieron en el segundo y tercer puesto.

En tanto, gracias a su atractivo físico, el medio de entretenimiento The Bulletin Times también lo coronó como el hombre más guapo del año. De esta forma, el cantante surcoreano ha sido reconocido por su belleza y talento, convirtiéndolo en uno de los artista asiáticos más importantes del momento.

Taehyung no es el único miembro de BTS que se destaca por su atractivo, también Jungkook, ha sido incluido en algunas clasificaciones como por ejemplo, la revista People lo declaró el "hombre internacional más sensual del 2020".