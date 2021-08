Yuya: “Así me enteré que estoy embarazada”, la influencer confiesa el momento que supo que sería mamá | VIDEO

Faltan pocas semanas para que Yuya, la influcencer mexicana se estrene como mamá, la joven de 28 años y el cantante Siddhartha de 30 años están a punto de convertirse en padres

Por medio de un video de su canal oficial de YouTube, en el que albergar más de 24 millones de suscritores, Mariand Castrejón, dio a conocer algunos detalles de este emotivo proceso, entre ellos la forma en la que se enteró que sería madre de “Mar”, nombre que llevará su bebé.

La joven no ha querido dejar fuera a sus fans es por eso que comparte algunas de las cuestiones más frecuentes que tienen sus “guapuras”, en su reciente producción explica cómo supo que estaba embarazada y además describe cuáles fueron sus primeros síntomas.

“La verdad es que ha habido de todo, tenía muchísimo asco, tenía demasiado sueño y yo soy una persona acostumbrada a andar del tingo al tango, entonces todo el tiempo quería estar en la cama, todo era muy confuso, solamente vomité una vez, estaba comiendo”, dijo la estrella de Internet.

Después manifestó que durante una de sus grabaciones empezó a sentir otras cosas extrañas. “Pues mi primera sospecha fue grabándoles un video, estaba yo hasta muy noche tomándome una copita de vino y nada más como que no me pasaba, y eso generalmente no ocurría”, agregó.

Al no sentirse como normalmente, Yuya decidió realizarse una prueba de embarazo, confesó que se llevó a cabo una “de dudosa procedencia” la cual resultó negativa, pero al continuar con síntomas se hizo una más, la cual reveló que tenía más de tres semanas de gestación.

Platicó que en ese momento un sinfín de emociones pasaron por su cabeza y corazón. “Quedé en shock, si yo veo las cámaras de mi casa seguramente yo me sentaba, yo me paraba, yo lloraba, me atacaba de risa, me agarraba la panza, daba vueltas por toda la casa, demasiado emocionante, demasiado hermoso demasiado shockeante”, puntualizó.

Otra de las cosas que reveló en el video de casi 20 minutos es que siempre supo que sería un niño y que lo llamaría “Mar”, también dio a conocer que fue durante una cita para revisar su tiroides en donde le practicaron un ultrasonido en el cuello, la encargada de realizar el proceso pasó el aparato por su barriga y pudo ver por primera vez a su hijo.