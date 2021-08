Tini, con los pies bien puestos en la tierra; actualmente promociona el sencillo: "Miénteme"

A los 10 años una niña debería estar en la escuela, haciendo amigos, viendo caricaturas o tomando clases extracurriculares, pero a esa edad Tini Stoessel ya tenía su primer trabajo en una telenovela y no ha parado desde entonces. Su vida ha transcurrido en foros, estudios de grabación, hoteles y aviones.

Va de un lado a otro, lo cual disfruta intensamente. Las claves para no perder la cabeza, ni despegar los pies del suelo, son su familia, grupo de amigos y trabajo. “Tengo mis amigas desde los 3 años, me conocen desde muy pequeña, ellas vienen de gira conmigo, mi familia también; mi productor musical me conoce desde antes de empezar y hace más de 10 años que trabajamos

juntos”, contó Tini.

“Es difícil entender a los 14 años un montón de cosas. Fue como un aprendizaje, a lo largo de mi carrera, lo importante es que yo me sienta bien, esté tranquila con lo que le voy a brindar a las personas y con lo que me brindo a mí misma”, apuntó la nacida en Buenos Aires, Argentina.

Luego del desprendimiento que tuvo de "Violetta", proyecto que le dio tanto, Tini ha encontrado su propio espacio en la música y con cada canción no sólo ha dejado ver su talento, sino el arrojo que tiene al mostrar su madurez como mujer y como profesional. “Miénteme” es ejemplo de una Tini más provocativa, una mujer empoderada, una artista que habla desde un punto de honestidad, sin querer complacer a nadie más que a ella misma.

Algunos han calificado sus canciones como reguetón feminista, Tini señala “hace poquito ni siquiera estaba normalizado que las mujeres cantáramos este tipo de letras, creo que viene del lado del empoderamiento y del lugar que estamos teniendo las mujeres cada vez más en la industria, de normalizar que la mujer también puede hablar de su sexualidad y de todo lo que desee, siempre y cuando sea con respeto, al menos en mi música puedo sentirme libre.

Va más desde el lado de decir: “Si tengo ganas de decir esto, lo voy a decir porque también lo vivo y lo creo así”; igualmente me siento cómoda para hacerlo, y al que no le guste, que no lo escuche”.

También confesó “evito crearme expectativas, simplemente hago, voy; el trabajo hecho está; ya lancé la canción y que pase lo que tenga que pasar. No es mi personalidad y me parece que también es el miedo a frustrarme o a generar inseguridades, prefiero dejarlo a que Dios, el destino, el universo, las energías, lleven eso a donde tenga que estar”, concluyó.