Netflix: Dramas coreanos de Ji Chang-wook que te conquistarán

Ji Chang-wook es un actor, modelo y cantante de musicales muy popular en Corea del Sur. A sus 34 años se ha vuelto un referente para los fanáticos de los k-dramas, pues desde que alcanzó la fama con "Smile, Dong Hae" y los dramas históricos, "Warrior Baek Dong Soo" y "Empress Ki", han seguido su carrera.

Hace una semana se volvió tendencia, ya que retomó sus actividades en su nuevo dorama "The Sound of Magic", el cual se estrenará próximamente en Netflix. El actor había dado positivo a Covid-19, lo que paró la grabación de la producción y puso en alerta a todas sus fans, quienes tras la noticia de su recuperación llenaron las redes sociales de mensajes de ánimos.

El drama "The Sound of Magic" sería la segunda producción que haría con la plataforma de streaming más famosa, pues anteriormente había trabajado en "Lovestruck in the City" junta a Kim Ji Won.

The K2

Guardaespaldas K2 no es una serie original de Netflix, pero ya lleva mucho tiempo en su catálogo, pues se ha convertido en el drama de acción favorito del público.

La historia se centra en un soldado surcoreano que en su estancia en Irak es acusado por el asesinato de su amante. El protagonista se convierte en un fugitivo, cuando lo contratan como guardaespaldas y se ve envuelto en una intriga personal y política.

Amor en la ciudad

Conocido también como "Cómo se aman hombres y mujeres en la ciudad" o "Lovestruck in the City" cuenta la historia de la vida amorosa de los seis personajes principales alternando escenas de ficción con otras en las que la cámara los sigue simulando un reportaje o una entrevista.

El personaje de Chang-wook, Park Jae-won, es un arquitecto de 32 años que no es capaz de olvidar a una mujer que conoció un año antes en la playa de Yangyang, y que desapareció sin dejar rastro.