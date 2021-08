Kylie Jenner está embarazada: Quién es el padre del bebé y por qué su relación ha sido tan tormentosa

La socialité Kylie Jenner será mamá por segunda ocasión y las redes sociales explotaron con la noticia. La celebridad de 24 años le dará un hermanito o hermanita a la pequeña Stormi, de acuerdo con lo publicado por Page Six este viernes.

De acuerdo con el medio, fue su propia mamá, Caitlyn Jenner, quien habría confirmado la noticia de que su hija y el famoso rapero Travis Scott serán padres por segunda ocasión. Vale recordar que en febrero de 2018, la controvertida pareja anunció el nacimiento de Stormi, fruto de la relación que tenían desde un año atrás.

Al respecto, TMZ publicó que Caitlyn Jenner habló sobre su familia y dijo que su nieto número 19 "ya estaba en el horno", y aunque no dijo nombres, lo cierto es que desde que Kylie evitó subir fotografías de su cumpleaños, todo apuntaba a que ocultaba algo y esta noticia sería la confirmación de por qué no ha estado tan activa en las redes.

La complicada relación de Kylie con Travis

La relación entre Kylie Jenner y Travis Scott no ha sido fácil. Empezaron a salir en 2017 luego de que la modelo y filántropa terminará con el también rapero Tyga, con quien estaba desde 2015. Ella y Travis fueron vistos por primera vez en el festival musical de Coachella y casi un año después sorprendieron con la noticia del nacimiento de Stormi, quien actualmente tiene tres años.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Desde que oficializaron su relación, ambos gustaban de exhibirse juntos en todos los eventos a los que eran invitados, incluso la sensual pareja compartía fotografías subidas de tono que desafiaban todas las normas comunitarias de redes sociales.

Pero para nadie era un secreto que el rapero era un Don Juan, pues ya se rumoraba que en varias ocasiones Travis Scott le había sido infiel a la madre de su hija, siendo el caso más sonado, el supuesto romance con la modelo Yung Sweet, con quien la hermana de Kim Kardashian se envió varias indirectas en redes sociales.

Pero no fue sino hasta octubre de 2019 cuando se confirmó la ruptura entre ambos, y todo fue a raíz de dos hechos: Kylie no fue con él a la boda de sus entrañables amigos Hailey Baldwin y Justin Bieber.

El segundo, la socialité dejó en claro que ya no estaba más con él músico, pues en varias de sus publicaciones en redes se apreciaba que en su clóset ya no aparecía la foto de Travis. Y así fue como Kylie decidió seguir su vida, criando a Stormi con el apoyo de su familia. Mucho se dijo que había regresado con Thyga pero la socialité fue contundente al decir que no estaba saliendo nuevamente con su ex novio.

Donde hubo fuego...

Sin embargo reza el dicho que donde hubo fuego, cenizas quedan. Las posibilidades de que Kylie Jenner y Travis Scott retomaran su relación parecían nulas pese a la buena relación que mantenían por su hija, sin embargo, la pandemia de Covid-19 que azota al mundo desde finales de 2019 hizo que los famosos volvieran a unirse y -aún sin ser pareja- decidieron pasar juntos la cuarentena para que Stormi no estuviera mucho tiempo sin ver a alguno de sus papás.

Fue entonces que quizá el encierro en su lujosa mansión de Beverly Hills sirvió como sede de la reconciliación. Tras terminar su confinamiento, los tres fueron capatados por medios y paparazzis en algunos eventos familiares e incluso en Disney, disfrutando del parque de diversiones como toda una familia.

La confirmación de su regreso se dio en junio de este año, cuando ambas personalidades se dejaron ver muy cariñosos en la alfombra roja del Parsons Benefit en Nueva York, una gala benéfica en Nueva York en la que Travis Scott fue homenajeado. Ahí, el cantante dijo que Stormi era su vida y se refirió a Kylie como su esposa durante su discurso de agradecimiento.

La pareja dejó en claro que lo suyo era una relación abierta concesuada. Y dos meses después de que anunciaran que se habían dado una nueva oportunidad, ahora viene la noticia del segundo bebé que tendrán la más pequeña del Clan Kardashian y el rapero.

Con información de Page Six, TMZ y Vanity Fair