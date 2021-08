¡No lo podrás creer! Esto dijo Andrea Legarreta sobre Laura Bozzo y Paty Navidad

Andrea Legarreta fue cuestionada por el estado de salud de Paty Navidad tras su contagio de Covid-19, así como de la situación que vive Laura Bozzo luego de girarse una orden de aprehensión en su contra por presunta evasión fiscal.

Sin embargo, se dijo contenta al saber de la recuperación de su colega. “Me da mucho gusto que esté saliendo adelante, se han oído muchos rumores, también no sé si sea real, que si la intubaron, que si no, que si estuvo delicada, lo que sea, yo festejo que todos los que se llegan a contagiar pues se recuperen y salgan vencedores de la enfermedad”.

Respecto al proceso legal que enfrenta Laura Bozzo, quien es acusada de presunto delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos, al vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Legarreta solo le mandó buenos deseos, y aseguró que nunca ha tenido problemas con la conductora peruana.

“Laura conmigo siempre ha sido una mujer muy cariñosa, siempre ha sido amorosa, respetuosa, con muy buenos deseos para mí, para mi gente, al final del camino también me da tristeza que quizás por malas decisiones de otros, o no sé, la verdad es que no quiero opinar, pues una señora tenga que pasar una situación así".