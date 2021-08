Exnovio de Laura Bozzo amenaza con revelar nombres en caso de que la conductora vaya a prisión: VIDEO

El nombre de la conductora de origen peruano, Laura Bozzo, se encuentra en el ojo del huracán después de que se dio a conocer que presuntamente realizó una venta ilegal de una propiedad que estaba embargada. Además de la prensa rosa y el público en general, también el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está tras sus pasos.

Este hecho podría derivar en hasta 9 años de cárcel para la "Señorita Laura" por el delito de ser depositaria infiel. Cabe destacar que la presentadora de 69 años, quien dijo estar mala de salud, se ganó la antipatía del público por su manera de actuar; uno de sus "enemigos" es el ex galán de televisión Alfredo Adame, quien aseguró ser el responsable de denunciarla ante las autoridades.

No obstante, parece que ella no está sola en este proceso que resulta ser más delicado de lo que se piensa. Su expareja, Cristian Zuárez, con quien sostuvo una relación de muchos años, no se quedó con los brazos cruzados y emitió un video en calidad de amenaza en caso de que Bozzo termine tras las rejas:

"Es una advertencia. Si a Laura Bozzo le llegara a pasar algo en base a ir a la cárcel o algo, yo voy a dar los nombres de los contadores y de mucha gente que tuvo que ver para que ella esté pasando estas cosas", señaló tajante Zuárez.

A pesar de que se dijo que la relación entre Zuárez y Bozzo no terminó de la mejor manera y que eran bastante tóxicos, él demostró su lealtad al salir de esa manera en las redes sociales.

Cristian Zuarez pide que no encarcelen a Laura Bozzo

Durante una entrevista que el cantante y productor de televisión ofreció para Hoy Día, solicitó que se piense antes de mandar a prisión a Laura Bozzo, pues aseguró que padece depresión y no resistiría terminar de esa manera.

“Primera cosa que tiene Laura en su contra es la depresión, si a ella la encerraran, estaríamos matándola. Es una advertencia”, señaló. Posteriormente explicó que la situación se encuentra de esta forma gracias a los "malos manejos de los contadores que la asesoraron mal".

Al final, reveló que Bozzo no ha salido de tierra azteca, pero se está preparando para aparecer con "papeles y pruebas" para evitar a toda costa que se comenta una injusticia.

