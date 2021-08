Michelle Renaud: Da mensaje de amor propio a 2 años de haberse quitado los implantes | FOTO

La guapa actriz mexicana Michelle Renaud es conocida tanto por sus interpretaciones como por dar constantemente mensajes de body positive a través de sus redes sociales. Ahora, a dos años de haberse quitado los implantes de senos, ha relatado su experiencia junto con un mensaje de aceptación:

"Mi seguridad llegó con ser lo más natural. Cuando tenía implantes no me podía tomar fotos sin maquillaje, ¡es más!, no salía sin un poco de maquillaje en la cara porque tenía el cutis deshecho", relató Renaud, quien en entrevistas ha comentado que los implantes le ocasionaron síntomas como dolores de cabeza, dificultad para tonificar su cuerpo e incluso problemas hormonales.

"Hoy, 2 años después de explantarme, me doy cuenta de que soy mucho más feliz y tengo mucha más seguridad gracias a que puedo enseñar mi cara al natural. Sigo teniendo manchas de todo lo que me dejó el implante, pero les juro que nunca me imaginé poder salir sin una gota de maquillaje a todos lados y sentirme tan bien. Ahora hasta rara me siento cuando me maquillo", aseguró.

Añadió que los implantes fueron la peor decisión de su vida, y que de hecho ninguna persona cercana a ella recuerda cómo se veía con ellos: "Estuve sufriendo ocho años con acné, manchas, moretones enormes, dolor de bubbies, tres veces en el quirófano, cicatrices y cansancio... ¡para que nadie se acuerde de mí con bubbies!", confesó sorprendida quien fuera pareja de Danilo Carrera.

Hacia el final de su publicación, Michelle dijo que esta experiencia le dejó de moraleja priorizar otras cosas sobre las cirujías: "No te operes por estética, invierte tu dinero y tu tiempo en cosas más productivas que realmente te hagan bien a ti y tu salud", concluyó.

¿Por qué se quitó los implantes? Renaud lo revela

Aunque la actriz lució los implantes mamarios durante nueve años, explicó que la pasó muy mal desde el primer momento en el que se operó.

Desde el inicio, comenzó a notar dolores y síntomas extraños como acné severo, manchas blancas en la piel, colitis aguda, mareos y cansancio extremo.

A raíz de esto, finalmente decidió enfrentarse a una nueva cirugía para extraer los implantes mamarios, "como un acto de amor propio" y para terminar con ese sufrimiento.