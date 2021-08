Estos famosos acudieron a un evento por la filantropía ¡Algunos recibieron premios!

Un año más, y la cantera de Nagüelles, en la localidad malagueña de Marbella, volvió a reunir en otra edición a un nutrido grupo de rostros conocidos, todos por un denominador común, la solidaridad. Encabezado por sus anfitriones Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán, creadores de esta historia que nació en 2010, y que desde entonces sólo ha ido sumando proyectos.

Muchos sueños se harán realidad gracias a la solidaridad de todos los que hacen posible la Gala Starlite, considerada como el evento benéfico más importante de España. Los fundadores, el actor Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán, estaban pletóricos de felicidad al cumplirse 12 años de esta maravillosa aventura, que llevan la alegría a muchos a través de las diferentes fundaciones y asociaciones a las que va destinado todo lo recaudado.

Uno de los primeros en llegar a la gala fue el actor Antonio Banderas, junto a Sandra García-Sanjuán. “12 años, Sandra. Si lo hubiéramos pensado esa mañana que viniste a mi casa de Los Ángeles a proponérmelo no lo habríamos creído. Sabíamos que necesitábamos subvención para nuestros objetivos fundacionales, pero todo lo que nos marcamos saltó por los aires cuando estalló la Covid-19, ¿qué podíamos hacer con los fondos? Empezamos a trabajar con los sanitarios, que no tenían equipo de protección. No digo esto para ponerme medallas, sino para que sepáis que las aportaciones que hacéis sirven para algo. Somos un granito de arena que se puede convertir en contagioso”, platicó Antonio antes de dar paso a su hermano Javier, conocido familiarmente como Chico, del que Banderas se siente muy orgulloso por lo implicado que está en la Fundación Lágrimas y Favores, de la que es presidente el propio actor, y director su hermano, una de las organizaciones premiadas de la noche.

Durante la gala, se premió a los más solidarios, y en este capítulo tuvieron especial protagonismo Georgina Rodríguez, Paloma Cuevas, o el cantante español Bertín Osborne. Georgina recogió el premio de manos de Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán, tras lo que platicó: “Es un honor estar aquí, sobre todo recogiendo un premio solidario. Todos juntos podemos hacer un mundo mejor”.

En cuanto a Paloma Cuevas, modelo española expresó su agradecimiento “tanto a Antonio como a Sandra por su encomiable labor social y todo lo que han ayudado a tantísimas personas. Es maravilloso ver cómo con tan poco se puede conseguir la sonrisa de un niño y son ellos los que deberían recibir hoy este premio”.

El menú, servido por el catering Goyo oscilaba entre los 750 y los 1000 euros. Uno de los momentos más emocionantes fue la subasta con piezas excepcionales.La Starlite Gala, cuyo objetivo es recaudar fondos que se destinan a los proyectos solidarios de Fundación Starlite y de Fundación Lágrimas y Favores, contó con importantísimos objetos. Un viaje por encima de la atmósfera ofrecido por EOS-X Space -que estuvo verdaderamente reñido por lo exclusivo del paquete que incluye estancia en Dubái y tratamiento de rejuvenecimiento celular-, dos entradas para la masquerade ball de Venecia; un retrato que el artista Mr. Dripping creará en directo para el ganador de la puja, o un capote pintado a mano por el torero Sebastián Castella.

La Starlite Gala nació en 2010 para recaudar fondos para causas benéficas, principalmente para las fundaciones de los anfitriones, Lágrimas y Favores, creada por Antonio Banderas, y Fundación Starlite, presidida por Sandra García-Sanjuán. Su proyección es tal, que en 2016 se celebró en México su primera edición con un éxito rotundo y que según Sandra García-Sanjuán espera que en un periodo no muy lejano podamos estar hablando de una segunda edición en México.

La Fundación Starlite, tiene como misión ofrecer oportunidades reales de desarrollo, formación e inclusión a personas, familias y comunidades que más lo necesiten. En este año, debido a la situación pandémica, ha estado volcada en la lucha contra la COVID-19, financiando la Cátedra de COVID-19 de Inmunomodulación de la Universidad de Alcalá de Henares bajo el liderazgo médico del profesor Melchor Álvarez de Mon.

La XII edición se celebró en la cantera de Nagüelles, en Marbella, Málaga. Cortesía

Alcanzó una cifra acumulada de más de 3 millones de euros (70, 604,151.99 pesos mexicanos). cortesía

Por Verónica Benjumeda

GB