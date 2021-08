Cristina Eustace asegura que no pedirá pensión alimenticia a Esteban Loaiza

Luego de cumplir una condena por narcotráfico, Esteban Loaiza está por salir de prisión, y su ex Cristina Eustace aseguró que no le guarda ningún rencor, pero tampoco desea enfrentarlo en los juzgados.

“Yo no tengo nada en contra de él, todo lo contario, es el mejor regalo que me ha dado, entonces yo de verdad, desde mi lado, yo no tengo ningún problema con él”, dijo la cantante en entrevista para el programa Venga la Alegría.