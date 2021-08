Ex de Vanessa Guzmán la defiende de haters; "no saben lo que implica este cambio"

Vanessa Guzmán ha dado mucho de qué hablar, luego de que cambió completamente su cuerpo haciendo ejercicio y hasta ganó un certamen de fisicoculturismo, lo que le ha generado críticas y hasta opiniones negativas por parte de sus "haters".

Ante esta situación, su expareja Eduardo Rodríguez salió en defensa de la actriz y aseguró que ninguna de esas personas que opinan mal de Guzmán saben "lo qué implica este cambio" en su vida.

"Generalmente es gente que en su vida va a estar así, primero porque no tienen la disciplina, es gente que no tiene la disciplina, y segundo porque, aunque quisieran no pueden", expresó durante una entrevista para el programa de televisión Hoy.