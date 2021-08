Belinda y Nodal: ¿Qué dijo Yahir sobre boda de la exjueza de “La Voz México”? | VIDEO

Belinda y Nodal se convirtieron en la pareja más mediática del momento después de anunciar su próximo enlace matrimonial, siendo el tema de los invitados uno de los puntos que más le importa a los fans y amigos de la pareja; además de algunos temas de los lujos que se puedan presentar en dicho evento.

En esta ocasión Yahir, exjuez de “La Voz México” junto a Belinda, no dudó en dar su opinión sobre la futura boda, siendo el tema de su invitación el punto más importante, ya que espera poder contar con su invitación al que se espera sea el evento del año, esto claro cuando se haga.

El cantante fue interceptado en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, donde un reportero de “Sale el Sol” le preguntó por su amiga Belinda y si tiene algunos detalles sobre el futuro enlace matrimonial.

Quiere estar en la lista

Entre las declaraciones el integrante del elenco de “Hoy no me puedo levantar” confirmó que no se piensa perder la boda porque seguramente será un evento inolvidable, esto sin saber si estará dentro de la lista de Belinda y Nodal.

Dentro del mensaje para los novios fue que todavía no sabe que regalarles, ya que al no tener una fecha establecida o al menos no es pública, todavía no ha pensado en el regalo que les puede a los cantantes el día que decidan comenzar una nueva etapa en su vida, ahora como marido y mujer.

Con esto, Yahir se suma a la lista de famosos que sigue esperando su invitación a la boda de Belinda y Nodal, por lo que los novios tendrán que realizar una lista muy larga para el evento o simplemente dejar fuera de este a muchos de los interesados en asistir. Anteriormente se sumó a la lista Ángela Aguilar y Espinoza Paz.