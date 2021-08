Shakira dedicó esta DESGARRADORA canción a Gustavo Cerati: VIDEO

Desde muy temprana edad, Shakira fue una gran admiradora de una de las bandas de rock más importantes de América Latina, Soda Stereo, y no fue sino hasta el 2005 que se hizo realidad uno de sus sueños, trabajar con Gustavo Cerati.

La colombiana tuvo la fortuna de que el argentino colaborara en tres canciones de sus álbumes Fijación Oral Vol. 1, en donde destaca la guitarra de Cerati, y Oral Fixation Vol. 2 que incluye el tema Día Especial, la cual tiene una versión en inglés titulada The Day And The Time.

Ambos lograron forjar una gran amistad, que los llevó en 2007 a participar e interpretar juntos el tema Día Especial, en el Live Earth, en Alemania, un evento en el que se llevan a cabo diversos conciertos de rock y pop en pro del medio ambiente.

Aquel día, la barranquillera presentó a uno de los íconos del rock en español: “Quiero presentarles a un gran amigo, un gran artista. El vocalista de una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, Soda Stereo: Gustavo Cerati”.

Un año después, ambos cantantes sudamericanos se volvieron a encontrar en Buenos Aires, Argentina, donde interpretaron En la ciudad de la furia, una de las canciones más exitosas de Soda Stereo.

Por si fuera poco, durante su etapa de solista, el cantautor argentino escribió Crimen, que originalmente se llamaría Celos y fue el primer sencillo de su álbum Ahí vamos. La canción habla de los sentimientos que deja una ruptura amorosa y se la regaló a Shakira para que la incluyera en alguno de sus álbumes; sin embargo, al final él se quedó con el tema y ganó un premio Grammy latino en el año 2007.

La canción que Shakira dedicó a Cerati

En 2010, la intérprete de Shakira dedicó el entonces tema inédito Sale el Sol en el Festival Rock in Rio, de Madrid, a su gran amigo Gustavo Cerati, quien se encontraba hospitalizado luego de haber sufrido un infarto cerebral.

“Esta es una canción de mi nuevo álbum, es la primera que la cantó oficialmente y va para todos los que alguna vez pasamos un momento difícil. No importa qué tan mal se vean las cosas, hay luz al final del camino. Esta canción quiero dedicársela a mi gran amigo Gustavo Cerati. Gustavo, después de la tormenta, sale el Sol”, dijo la cantante.

La canción invita a quien lo escucha a esperar la luz después de un momento difícil y oscuro, sea relacionado con el amor o con la pérdida de algún ser querido.

"Estas semanas sin verte me parecieron años. Tanto te quise besar, que me duelen los labios (...) Y un día después de la tormenta cuando menos piensas, sale el sol. De tanto sumar, pierdes la cuenta, porque uno y uno no siempre son dos. Cuando menos piensas, sale el sol".

De igual manera, el tema hace referencia a que cualquier momento por muy triste o duro que sea, no es para siempre.