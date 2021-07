Quién fue el papá de Robert Downey Jr. y éstas son las PELÍCULAS en las que participó

Robert Downey Sr, cineasta estadounidense, perdió la vida durante la madrugada del pasado 7 de julio en su casa en Nueva York. La noticia fue revelada por el diario Daily News y posteriormente, su hijo Robert Downey Jr confirmó el deceso.

Downey Sr era conocido como uno de los cineastas y actores más estables de la industria en los Estados Unidos. Durante su carrera participó en largometrajes como Magnolia, Putney swope y To live and die in L.A., por mencionar algunas.

Larga batalla

Apenas el mes pasado había cumplido los 85 años de vida, pero llevaba largo tiempo batallando contra el mal de Parkinson. El actor tuvo tres esposas con quienes procreó a cuatro hijos: Robert Downey Jr, Allyson Downey, Anthony Downey y Henry Downey.

La noticia de su fallecimiento consternó a todo el medio por lo que las reacciones ante este acontecimiento no se hicieron esperar, la más sentida fue la de su propio hijo, el actor Robert Downey Jr, quien le dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram.

"Ayer por la noche papá murió tranquilamente mientras dormía después de años de soportar los estragos del Parkinson... Era un verdadero cineasta inconformista y permaneció optimista en todo momento", fue parte del mensaje publicado por el actor.

Toma nombre de su padrastro

Downey Sr nació en Manhattan, Nueva York, en 1936. Su nombre real fue Robert Elias Jr, pero decidió tomar el apellido de su padrastro, James Downey, con la finalidad de ingresar al ejército más pronto que a la edad oficial.