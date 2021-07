Sin Robert Downey Sr. quizá no hubiera existido Cobra Kai; Ralph Macchio lamenta el fallecimiento

Ralph Macchio es una de las estrellas más grandes del momento. Pese a que sigue activo desde que inició su carrera, su participación en la serie "Cobra Kai" significó el resurgimiento como uno de los actores más cotizados; sin embargo, todo esto pudo ser de otra manera sin la ayuda de Robert Downey Sr.

El actor recordó esto justo hoy, el día en que murió el padre de Robert Downey Jr. a los 85 años de edad. El último lustro, el director, productor y actor padeció los efectos del Parkinson.

La noticia del fallecimiento del profesional del cine llegó de la mano de su hijo, quien aseguró que el fallecido era un cineasta optimista y nada conformista a la hora de hacer su trabajo.

¿Cómo se conocieron?

En el año de 1980, Downey Sr. se encargó de dirigir la cinta "Up the Academy", la doceava de sus películas y para la cual necesitaba la intervención de varios jóvenes.

Fue entonces que se fijó en uno de los muchachos que acudió al casting. Pese a que no tenía experiencia en otras producciones, sí tenía el carisma, el ángel y la capacidad de actuar.

"Gracias a Robert Downey Sr. por darme mi primera oportunidad en una película", es parte del mensaje que publicó la estrella de "Cobra Kai" en su cuenta de Instagram.

Esto le abrió las puertas de Hollywood a Ralph, quien siguió participando en algunas cintas hasta 1983, año en el que fue seleccionado para interpretar a Daniel LaRusso en la película "Karate Kid", la cual se estrenó un año después.

El reciente desempeño de Macchio en la serie "Eight Is Enough", "Dangerous Company", "High Powder" y "The Outsiders", esta última dirigida por Francis Ford Coppola, así como un casting brillante hicieron que el actor se quedara con el papel del estudiante del señor Miyagi.

Los competidores en el cast fueron duros, ya que para este papel se había pensado en Robert Downey Jr., Charlie Sheen y Nicolas Cage como los candidatos mejor posicionados.

Sin embargo, también se mencionaron los nombres de Sean Penn, Emilio Estevez, Anthony Edwards, C. Thomas Howell, Tom Cruise y Eric Stoltz.

El director fue el que le dio la primera oportunidad. FOTO: Instagram

Sin él no habría Daniel LaRusso

Sin la experiencia previa, Ralph habría sido descartado sin mayor problema, sobre todo porque originalmente el personaje había sido escrito para ser interpretado por un joven de origen estadounidense.

Fue tal la impresión que causó Macchio en el set, que se decidió cambiar al protagonista, quien iba a llamarse Daniel Webber, por Daniel LaRusso a fin de que tuviera una relación étnica con los italianos y así empatar con la del actor.

La química entre Pat Morita, quien interpretó al señor Miyagi, y el italoamericano fue tal que ambos se convirtieron en un referente del cine para adolescentes. Sin este impacto en la cultura pop y sin la intervención de Downey Sr., es posible que no hubiera existido "Cobra Kai".