Goza el género del falso documental con Feral de Andrés Kaiser

¿Qué pasaría si enciendes el televisor y aparece un reportaje que habla de la cosecha de espagueti? Sí, una familia italiana ha logrado obtener la pasta perfecta de un árbol e invita a las personas a cultivar la suya en casa. Este material se transmitió hace 64 años en la BBC y aunque fue una broma, muchas personas llamaron para conseguir uno. Este trabajo pertenece al género del falso documental y fue el que cautivó a Andrés Kaiser para debutar director con “Feral”.

“Cuando conocí el género del falso documental me quedé fascinado, porque es muy libre en narrativa, te permite un montón de creaciones y en lo particular con ‘La cosecha del espagueti’ me mostró la credulidad de la gente o lo dispuestos que estamos para tomar una información como verdadera. Eso pasa en un mundo sobreinformado en donde tenemos actores políticos, financieros y religiosos que justamente a raíz de verlos en un formato documentado, tomamos por ciertas sus palabras”, señaló Kaiser.

Bajo este esquema hizo “Feral”, un material que muestra la vida de un monje que en la búsqueda de Dios, encuentra a un grupo de niños en el estado más primitivo del hombre, bajo un formato hiperrealista para el espectador, con el fin de que conecten con ese horror real, terrenal y profundo con el que se pueden identificar.

No fue un trabajo fácil, tardó siete años en desarrollar todo el trabajo, pero su experiencia como editor, le permitió aprender a colocar la cámara, a ver la luz e dirigir actores, aunque para esto último tomó un curso, porque quería realmente saber cómo relacionarse con uno profesional o uno natural y poder llevarlos al mismo punto.

“La película necesitaba de una veracidad en las actuaciones, que tuvieran un cuidado de tono, el público tenía que creerlas, sobre todo en los niños, porque sino se iba a derrumbar la historia”, explicó.

EL ÚLTIMO TRABAJO DEL PAPÁ DE GAEL GARCÍA BERNAL

Este proyecto fue el último en el que participó como actor José Ángel García, quien quería retomar esta faceta en su carrera, de hecho estaba muy emocionado con el resultado, ya que le recordaba mucho a Tierra Caliente, de donde era originario y “entendía los conflictos que hay en zonas rurales donde el estado abandona grandes extensiones de espacios para crear feudos locales”.

DATOS

La película se puede ver en la Cineteca Nacional, un espacio en donde Kaiser espera cautive a los asistentes.

También cuenta con la actuación de Héctor Illanes, Farid Escalante, Kari Romu y Erick Galicia.

José Luis Sánchez “El Máquinas” es uno de los actores naturales y la historia que cuenta sobre su padre en la cinta fue real.

Su premiere mundial fue en el festival norteamericano Fantastic Fest.

Ganó la competencia México Primero del Festival Internacional de Cine de Los Cabos.

En su debut en el país también ganó el Premio FIPRESCI.

Cuenta con la producción de Nicole Maynard Pinto y Marco Antonio Salgado.

NÚMEROS

15 locaciones diferentes hay en la cinta.

