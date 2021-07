Ed Maverick regresa a los escenarios con RADICAL cambio físico ¿Estuvo buena la fiesta?

El famoso cantante originario de Chihuahua, Ed Maverick, regresó a los escenarios y con ello una ola de comentarios por parte de sus seguidores, y no precisamente a su música del género Folk, sino al radical cambio físico al cual que se sometió.

Desde que inició su carrera como solista, Eduardo Hernández Saucedo, como es su nombre real, fue acosado a través de las redes sociales en el que varios mencionaron que "no daba el ancho para ser un cantante de gran talla" y que su música simplemente no gustaba y no pintaba por ningún lado, tirándolo de débil, logrando que el cantante cerrara su cuenta de Twitter temporalmente, cuando tenía apenas 18 años.

Foto: @carlosdbaro

Sin embargo, tiempo después de reorganizar su mente y tomar fuerza, el intérprete de "Acurrucar" dio una gira por toda la República Mexicana llenando escenarios en cualquier lugar que se llegara a presentar.

Asimismo, logró aumentar el número de seguidores en sus redes sociales y el número de fans que junto a él, coreaban sus canciones, haciéndose más fuerte con cada presentación a la que acudía en cada Estado de la República.

Otro ataque a Ed Maverick

Muchas de las burlas hacia Ed Maverick, eran principalmente sobre su físico, ya que al cantante desde que inició con su música siempre se le ha visto con con algunos kilos de más, sumado a que físicamente para las redes sociales no es muy atractivo, aunque, ese "defecto" podría pasar desapercibido, debido al gran talento vocal que posee el chihuahuense.

Leyenda

Sin embargo, nuevamente las redes sociales hacen de las suyas con múltiples comentarios, agrediendo al también autor de "Fuentes de Ortíz", ya que en este último concierto, que ofreció durante la pandemia, en el Teatro Morelos, en Toluca, Estado de México, el pasado 2 de julio.

A través de las imágenes de que compartió la página de Facebook de Mundo Indie MX, se observa a Ed Maverick en uno de sus conciertos, con una guitarra acústica aunque más delgado físicamente; brazos, piernas, abodmen y hasta el rostro se le veía más delgado, en el que las redes destrozaron al cantante con comentarios hacia su aspecto.

"Eso no es por hacer ejercicio", "Está muy delgado, qué le pasó", "Estuvieron buenas las enkrikoladas", "Estuvo fuerte el derrame cacareo", fueron algunos de los comentarios que escribieron en la publicación al cantante de 20 años, en los que muchos opinaron que ese cambio se debió al alto consumo de drogas y

DRV