La MEJOR película protagonizada por Gael García en Netflix que seguramente no has visto

Tras la pandemia por Coronavirus, las personas suelen preguntarse más acerca de nuevas tendencias o temáticas de su interés, tal como sucede con ciertos géneros de cine o de series que están alojadas en Netflix.

En este sentido, las personas se preguntan qué pueden ver en la gigante de streaming, Netflix, donde se puede encontrar una gran variedad de películas de diversas temáticas y géneros.

Qué película ver en Netflix

Así es como algunas personas también prefieren ver películas que series, por esta razón te presentamos a continuación una producción que generó miles de reacciones por parte del público.

Bajo este panorama, también diversas celebridades han marcado la historia dentro del mundo del cine, tal como lo ha hecho Gael García Bernal, quien ha destacado por sus diversas participaciones en producciones alrededor del mundo.

Gael García Bernal, mejor conocido como Gael García, nació en Guadalajara el 30 de noviembre en 1978; es un actor, productor y director mexicano, quien ganó un Globo de Oro luego de su actuación en la serie Mozart in the Jungle.

Gael García en el mundo del cine

El famoso ha protagonizado diversas producciones cinematográficas en países tales como México, Estados Unidos, Argentina, España, Chile, Bolivia, Francia y Brasil; de estas producciones, seis lograron ser nominadas para el Premio Oscar.

Gael García ha destacado en producciones como Amores perros, Y tu mamá también, El crimen del padre Amaro, Vidas privadas, Diarios de motocicleta, Babel, Letters to Juliet, A Little Bit of Heaven y No, entre otras.

En este sentido, algunas de dichas producciones en donde ha participado se encuentran alojadas dentro de la gigante de streaming, Netflix; una de ellas está dentro del género suspenso.

Una cinta de Gael García en Netflix

Se trata de la cinta “Si pudieras ver su corazón”, una cinta además basada en un libro y que fue protagonizada por Gael García, Marine Vacth y Nahuel Pérez.

“Si pudieras ver su corazón”, sigue la historia de un ladrón que vive muy aislado de las personas, conoce a una mujer en un motel y su vida toma un cambio totalmente inesperado.

Te dejamos el tráiler de la cinta alojada en Netflix: