La FUERTE frase de Victoria Ruffo hacia su hijo José Eduardo cuando éste discutió con Eugenio Derbez

Es conocida la complicada relación entre el comediante y productor mexicano Eugenio Derbez y la actriz Victoria Ruffo, quienes por años han protagonizado diversas peleas. Sin embargo, de acuerdo con su hijo José Eduardo Derbez, a pesar de la mala relación entre ambas celebridades su mamá siempre ha defendido a Eugenio.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda desde su canal de Youtube, José Eduardo relató una fuerte discusión que tuvo con su papá durante la filmación del reality show De Viaje con los Derbez.

La discusión se originó porque Derbez propuso realizar una actividad junto a Vadhir, pero también pidió a su hijo mayor que invitara a Mauricio Ochmann, quien en ese momento era su yerno.

“Me dice mi papá: ‘Invita a Mauricio a la actividad de mañana porque va a ser el único hombre que se va a quedar sin hacer nada y el chiste es que vaya, inclúyelo. Y le dije: ‘No tengo problema, sólo que nos dijeron que era una actividad papá e hijos’”, dijo el actor.

Aunque renuente a hacerlo, fue a invitar al ex esposo de Aislinn para realizar la actividad, pero éste rechazó su invitación y José Eduardo respondió con un comentario que no le gustó a su cuñado, por lo que comenzó una discusión.

“Llegué a la habitación y le dije a Mauricio de esta actividad. ‘Queremos saber si quieres venir’, dijo: ‘No, mejor me quedo, no quiero ir’. Mi comentario fue algo así como: ‘Ni estabas invitado’”, dijo el actor.

Comenzaron una pelea que llegó hasta los oídos de Eugenio gracias a su hermana, esto mientras se encontraban en un restaurante, lo que causó que su padre lo regañara por la forma en que le habló a Ochmann, pero Eduardo no se detuvo y decidió responderle hasta sentirse satisfecho.

“Me solté y le dije a mi papá cosas fuertes, imagínate. Todo el restaurante empezó a voltear y Vadhir empezó a decirme ‘ya’. Cuando terminé le dije a mi papá: ‘Acabé, voy a echarme un cigarro afuera’”, relató.

Debido a ello, decidió llamar a Victoria Ruffo, con quien tiene un relación muy cercana y no dudó en contarle con lujo de detalle lo ocurrido, pero no se esperó que la respuesta de su madre fuera a ser a favor de Eugenio.

“Me dice: ‘Pues me vale, es tu papá, te regresas y le pides disculpas. No tenías que haberle hablado así'”, le dijo la protagonista de Victoria.

En ocasiones anteriores, José Eduardo ha manifestado que entre Ruffo y su papá existe un gran distanciamiento debido a la polémica separación que tuvieron cuando él tenía sólo cuatro años, pero entre él y sus padres existe una muy buena relación, sobre todo con su madre.

Una vez que terminó de platicar con la actriz, reflexionó sobre lo acontecido y decidió regresar para pedirle perdón a Eugenio, a quien le explicó que se había exaltado.

A pesar de que la discusión con su ex cuñado fue lo que inició esta situación, aclaró que no trascendió, por lo que entre él y Ochmann continúa existiendo una amistad a pesar del divorcio con su hermana. “Es una persona que yo admiro y quiero mucho. Es un tipazo, es el papá de mi sobrina, no tengo nada en contra de él”, se sinceró Derbez.