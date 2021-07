Eiza González RESPONDE a fans de Belinda sobre supuestas INDIRECTAS

La guapa actriz mexicana Eiza González ya respondió a los fans de Belinda, quienes recientemente la enfrentaron porque aseguran que su último mensaje de Twitter fue una indirecta para la intérprete de “Sapito”.

¿Cuál fue la supuesta indirecta?

A través de un tuit, la joven actriz no se quedó callada tras las acusaciones de usuarios y aseguró que lo que ella escribió no tiene nada que ver con la pelea que tuvo con Beli tiempo atrás.

Asimismo, Eiza dijo que no “todos amanecen comiendo gallo” y mencionó que no podía creer que todo lo que escriba lo conectan con algo que no tiene nada que ser.

¿Cómo inició el pleito?

Todo comenzó cuando la actriz de “Baby Driver” escribió “Cuando tú fuiste yoya fui y regresé cien veces”, lo que recordó la pelea que hace aproximadamente 10 años tuvieron Eiza y Belinda en sus cuentas de Instagram.

Durante aquel conflicto la mexicana compartió una foto donde presumía una chamarra del diseñador Alexander McQueen, a lo que la española cuestionó si era de Mcqueen o de Moschino.

Ante esto, Eiza respondió “así o más pendiente de lo que hago”, pero Beli dijo que mientras ella venía, ella ya había dado tres vueltas y hasta regresado.

Por esta razón, usuarios en redes sociales creyeron que aquel tuit era una “indirecta” para la intérprete de “Egoísta”, sin embargo, Eiza aseguró que no tenía nada que ver con ella y aclaró que esa pelea ella ya la olvidó.

“Ni me acordaba de eso, chale”, agregó Eiza en otro mensaje para los fans de Beli, quienes no han dejado de atacarla en las redes por la presunta “indirecta”.

Por su parte, la cantante española, quien actualmente está comprometida con Christian Nodal no ha dicho nada sobre esto.

Con información de Infobae

