Fabiola GUAJARDO pasa este bochornoso momento en sus VACACIONES por España: FOTOS

Fabiola Guajardo equilibra su tiempo para darle la justa importancia a cada cosa. El trabajo es importante para ella, sí, pero lo es más estar feliz en la vida y compartir eso con las personas que más ama, sean familiares o amigos entrañables. Y así lo está demostrando actualmente, compartiendo los mejores momentos de sus vacaciones por España.

En compañía de dos de sus mejores amigos, Fabiola Guajardo se muestra feliz y libre al pasear por Madrid y sus espectaculares espacios, con la arquitectura madrileña tras de sí y las anécdotas que esto le deja.

Luego de ello, ha partido a otra ciudad para "padecer" las inclemencias del tiempo.

Una cita añejamente esperada para ella. Una reunión con la ciudad que le trae recuerdos, con el país que le provoca emociones especiales. Así ha sido hasta ahora la visita vacacional de Fabiola por España y sus ciudades emblemáticas, algo que con soltura y amor comparte a miles de fans en redes sociales.

"Después de unos años, estamos de vuelta!", precisó la actriz.

Luego de esto y con todo y copa en mano, compartió diversas imágenes donde los sitios más concurridos de Madrid han estado a su paso, todo con la frescura de su vestido azul, ideal para el verano caluroso de Europa.

Así comenzó Fabiola Guajardo su más reciente postal en su cuenta de instagram @fabiolagdo donde relató el viaje que le llevó a la ciudad de Ávila, ubicada a 108 km de Madrid y que se caracteriza por formar parte de la comunidad autónoma de Castilla y León, situada junto al curso del río Adaja y, además, siendo la capital de provincia más alta de España, a 1131 m sobre el nivel del mar.

Precisamente esta situación geográfica fue lo que marcó el relato muy "ibérico" o "españolizado" de Fabiola, donde adoptó modismos del país al hablar y, de paso, padeció el cambio de clima del caluroso Madrid al templado y casi frío Ávila. Y es que esta ciudad tiene nevadas frecuentes en invierno, presentando un clima mediterráneo con matices montañosos.

"Saliendo de Madrid 37°C yo con jeans y un top, imaginaros el calor…Rumbo a Ávila, exactamente a una hora, me he encontrado al llegar 13°C, un frío que te cagas tío y cómo podeis imaginar he sido el “hazmerreir” por mis pintas…", comenzó a frasear Fabiola y abundó: "Todo el mundo llevaba ropa de abrigo menos nosotros, por lo que antes de visitar nada hemos parado a comprar un jersey de urgencia".