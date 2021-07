Ozzy Osbourne anuncia relanzamiento de "No More Tears" para conmemorar sus 30 años

Ozzy Osbourne anunció el lanzamiento de la reedición de uno de sus álbumes más célebres "No More Tears", con motivo de su 30 aniversario. Este trabajo significó un gran éxito a inicios de los noventa y contiene algunos temas definitivos en la carrera del cantante como "Mama, I'm Coming Home", "Mr. Tinkertrain" y la canción que nombra al álbum.

La reedición estará disponible a partir del 17 de septiembre de este año y serán dos versiones las que saldrán a la venta. Una de dos LPs negros y otra de dos LPs de color amarillo y rojo y contarán con versiones extendidas, demos y versiones inéditas.

Álbum exitoso

"No More Tears" es el sexto álbum editado por Ozzy Osbourne y representó en segundo junto con el guitarrista Zakk Wylde, que brindó un sonido más pesado a su música. Cuatro canciones fueron compuestas junto con Lemmy Kilmister, entre ellas "Hellraiser", que también fue grabada por Motörhead.

El álbum fue publicado el 15 de octubre de 1991 y representa el disco más vendido en la carrera del llamado "Príncipe de las Tinieblas". Recibió un Grammy por la canción "I Don't Want To Change The World" y además de Ozzy y Wylde, contó con Bob Dasiley en el bajo y Randy Castillo en la batería.

Temas en vivo

Esta edición también contará con temas en vivo de la gira "No More Tours", de 1992, y que en ese momento fue anunciada como la última en la trayectoria de Ozzy y que orilló a la publicación del disco en vivo "Live & Loud".

"Tengo buenos recuerdos de la realización del álbum. Trabajamos duro en las grabaciones con John Pursell y Duane Baron, quienes se convirtieron en dos miembros extra de la banda", escribió Osbourne.