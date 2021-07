Maribel Guardia sale en defensa de Lucía Méndez por esta polémica razón

Desde hace unos días el maquillista Caleb Campos se ha enzarzado en una serie de acusaciones con la actriz Lucía Méndez, a quien acusó de ser grosera y haberlo ofendido al momento que quiso realizar su trabajo.

Ante esta situación, Maribel Guardia salió en defensa de su colega y dijo que "Lucía es una dama, y aparte es una de las mujeres más bellas de este país, con más talento y más trayectoria, es una diosa, yo la quiero muchísimo. ¡Qué le valga!, que le valga una pura y dos con sal...".

En entrevista para el programa Venga la Alegría, Guardia desconoció al maquillista, tras mencionar que probablemente en algún momento de su carrera trabajaron juntos, pero no lo recordaba.

"No me acuerdo que me haya maquillado, no sabía del problema, es que no me he puesto a ver nada de las redes la verdad, y no me pongo a ver los chismes, no sé ahorita quién es, seguro me maquilló alguna, pero no recuerdo", señaló.

Sin embargo, el reportero de Venga la Alegría le mostró una fotografía en la que Caleb Campos posa cerca de Maribel, a lo que la actriz reviró: "Recuerden que nosotros los artistas todo mundo se toma foto con nosotros".

A pesar de todo, Maribel Guardia pidió respeto para La Méndez a quien calificó de ser profesional en su trabajo y con una trayectoria impecable.