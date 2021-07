3 Dramas coreanos en Netflix con los finales MÁS tristes

Netflix, una de las principales plataformas de streaming, se ha fusionado con el fenómeno de los dramas coreanos para globalizar la popularidad de estas series. Si quieres disfrutar de un maratón que te hará llorar a mares, estas son nuestras recomendaciones de verano.

No hay como una buena historia para desahogar nuestras penas, comer un buen bote de helado y disfrutar de las tardes de lluvia en esta temporada, ¿No tienes plan para las vacaciones?



Los doramas no solo son populares por su trama o el K-Pop, son los galanes quienes también atraen a las fans. Pero para esos días de nostalgia estas recomendaciones le darán un giro a la tristeza con estos dramas coreanos con los finales más tristes.

Los doramas más tristes para llorar cuando lo necesites

Hymn of Death

Drama coreano basado en una historia real que narra el romance prohibido entre dos artistas. Uno de ellos es un escritor de teatro llamado Kim Woo Jin, a pesar de estar casado, pone sus ojos y corazón en otra chica que logra cautivarlo. Por otro lado está Yun Sim Deok, una cantante considerada la primera soprano coreana.



Ambos se enamoran mientras sobreviven al periodo de la ocupación japonesa, pero su historia tiene un final trágico, además, "Hymn of Death" fue la primera canción pop del país.

Mr. Sunshine

Es uno de los dramas más tristes y también uno de los más caros. La historia se centra en un joven que se hace pasar por soldado para partir en un buque durante una expedición a América. Años después, regresa a Corea del Sur con otra identidad, pero cuando conoce a una joven aristocrática, comenzará a dudar sobre sus verdaderos sentimientos a su país o su nueva vida.



Esta historia te hará llorar a mares, ya que además del romance, los personajes atraviesan momentos llenos de drama que ya se suman a la tensión de la época.

That Winter, The Wind Blows

El drama se centra en la vida del mejor apostador de un barrio coreano, Oh Soo, quien es arrestado por culpa del fraude que comete su novia. Por otro lado, está Oh Young, una joven heredera de familia rica, que lamentablemente está ciega. Ambos viven juntos, luego de que Oh Soo sale de la cárcel y finge ser su hermano.