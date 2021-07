Aislinn Debez habla de su matrimonio con Mauricio Ochmann: “No quiero regresar ahí”

La separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann fue una de las más inesperadas en el medio del espectáculo, aunque la pareja concluyó su relación en buenos términos la hija de Eugenio Derbez aseguró que no volvería con el actor.

La pareja compartieron la noticia de su separación con un mensaje en sus redes sociales, en el que dejaban ver que quedaban como buenos amigos por su hija y esto dio esperanzas a los fans de que pudiera haber una reconciliación, algo que al parecer no sucederá por las palabras de la actriz.

Fue durante una charla para su podcast “La magia del caos”, donde Aislinn Derbez habló de su matrimonio con el actor y aseguró que amó los momentos que pasaron juntos; sin embargo, aseguró que no hay posibilidades para una reconciliación pues ella no estaría dispuesta a regresar.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez con su hija. Foto: Instagram @aislinnderbez

“Algo de lo que estoy súper orgullosa es que disfruté mi matrimonio como no tienen idea, íbamos de viaje y lo disfrutaba; hacíamos cosas y lo disfrutaba, me quedó una lección maravillosa (…) Amo lo que viví en ese matrimonio, me quedo tan satisfecha y ni siquiera lo extraño porque sí lo disfruté tanto y di mi 100 por ciento (…) pero tampoco es como que quiera regresar ahí”, dijo.

Fue durante su participación en la serie “De viaje con los Derbez” donde entre lágrimas reveló que habría sido una decisión de Mauricio Ochmann el poner fin a su relación y detalló que fue un proceso “doloroso” por el que atravesó para superarlo.

¿Aislinn Derbez estrena romance?

Mauricio Ochmann reveló, en medio de fuertes críticas, su romance con la modelo Paulina Burrola, mientras que la hija de Eugenio Derbez aún no ha confirmado nada ya crecen los rumores sobre una relación con el influencer Jonathan Kubben.

Y es que se les ha visto de viaje juntos por algunos destinos fuera y dentro del país, donde también ha compartido momento con su hermano Vadhir Derbez. Aunque el romance pudo haber sido confirmado por Camila Sodi con un comentario en Instagram en el que señala que le sienta bien el amor.