Andrea Legarreta es desplazada por Tania Rincón en el programa HOY y estas serían las pruebas

Luego de la pandemia por Covid-19, los usuarios en redes sociales se mantienen al tanto de la vida personal de sus estrellas favoritas; tal como el caso de la conductora de Hoy, Andrea Legarreta, quien ha ganado mayor popularidad durante este tiempo.

Andrea Legarreta Martínez nació en la Ciudad de México el 12 de julio de 1971, y desde temprana edad comenzó a forjar su carrera dentro del mundo de los reflectores, un mundo que la ha visto crecer.

Recordemos que la famosa presentadora de Televisión inició su carrera como modelo de comerciales de televisión cuando tenía tan sólo 2 años de edad; posteriormente, la conductora de TV inició a estudiar canto, baile y actuación en el Centro de Capacitación Artística (CEA) cuando tenía solamente 8 años de edad.

Vale la pena recordar que Legarreta es una actriz, conductora de radio y televisión mexicana que ha logrado destacar por sus diversas participaciones en programas de alto éxito, y desde entonces, ha consolidado un numeroso grupo de fans que apoyan su trabajo.

Andrea Legarreta es conductora del programa "Hoy". Foto: Especial

¿Suplantarán a Andrea Legarreta?

Sin embargo, éste podría estar en riesgo por primera vez dentro del programa matutino de Televisa, se trata de "Hoy", producción en la que hemos visto durante muchos años a Legarreta, esto hasta que recientemente se ausentó debido a que salió de vacaciones.

Luego de viajar por New York y Las Vegas, ahora la esposa de Erik Rubín ha regresado al set de "Hoy"; sin embargo, a los televidentes no les gustó mucho la idea, esto debido a que ahora Tania Rincón ya no se presentó en el matutino, pues era ella la encargada de suplantar a Legarreta.

Luego de la ausencia de Tania Rincón, quien al igual que Legarreta se ha consolidado como una de las presentadoras de televisión más exitosas y queridas en México, por lo que ahora algunos usuarios se han manifestado a favor de Rincón para ocupar el lugar de Legarreta.



“Cómo me cae mal Andrea, que regresé Tania, ¡Nooo! ¿Por que regresó Legarreta” fueron algunos de los comentarios que la gente publicó en las redes de ‘Hoy’, sin embargo, hasta el momento la televisora de éste programa no se ha manifestado al respecto.