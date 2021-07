Shakira le oculta a sus hijos que es famosa; ésta es la poderosa razón

Shakira es uno de los íconos de la música latina más importantes de lo últimos tiempos, además de que está casada con el futbolista Gerard Piqué, quien hace unos años era considerado uno de los mejores futbolistas del mundo; es justo con el español con quien tiene dos hijos, a los cuales adora y por esa razón no les permite que sepan que su mamá es una de las estrellas del pop latino y no tiene pensado hacer nada para abrirles los ojos.

"No hago que mis hijos escuchen mi música. Intento no poner mis propias canciones cuando estamos en casa. Intento darles la mayor sensación de normalidad posible", dijo recientemente la cantante para la prensa internacional. Luego de esto, le llovieron muchas críticas, pues hubo quien consideró que era una actitud sobreprotectora y que tarde o temprano se darían cuenta, pues no es algo tan fácil de ocultar.

Constantemente están bajo la lupa de la prensa. Foto: Especial.

¿Es un problema que le reventará a Shakira?

La situación es que ella no es la única celebridad en su hogar, ya que Milan, de 8 años, y Sasha, de 6, también tienen que lidiar con la atención mediática que recibe su papá como jugador del Barcelona, uno de los equipos más importantes del mundo.

"Resulta innegable que no pueden escapar al hecho de que yo sea un personaje público, al igual que su padre, pero intentamos normalizar las cosas y vivir de forma sencilla, como cualquier otra persona", dijo la colombiana. Es un poco ilógico para algunos de sus seguidores, pues mucho se habla de ella en todos los medios, más que recientemente la colombiana lanzó su nuevo single y videoclip "Don't Wait Up".

Le llueven críticas por su actitud

Muchos sostuvieron que la razón para ocultar la fama y sus actividades es que Shakira está acusada de fraude fiscal en España. La cantante sostiene que disponía de un certificado de residencia permanente en Bahamas y que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar. Se le investiga por defraudar presuntamente 14.5 millones de euros (unos 17 millones de dólares) entre los años 2012 y 2014.

msb