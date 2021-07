Netflix: 3 películas que necesitas ver antes de que abandonen el catálogo el 30 de julio

Lamentablemente, Netflix tiene que actualizar cada mes su catálogo y, por ende, algunas de sus películas quedarán fuera para el 30 de julio, por lo que si no tuviste oportunidad de verlas todas esta podría ser tu última oportunidad.

Algunas de las películas que seleccionamos recibieron algún premio o fueron reconocidas por los críticos, mientras que las actuaciones fueron de lo mejor, así que esperamos disfruten de estos títulos que podrán ver a lo largo de la semana.

Collateral (2004)

La historia se enfoca en Max (Jamie Foxx), quien lleva más 12 años como taxista en Los Ángeles. A lo largo de su trabajo ha visto miles de rostros a través del retrovisor, pero su noche está a punto de cambiar cuando le hace la parada a Vincent (Tom Cruise), quien le hace una oferta de contratarlo como su conductor durante toda la noche a cambio de una buena cantidad de dinero.

Pero lo que comienza como una velada curiosa y de buena suerte, pronto se convierte en una noche desesperada para Max, quien se da cuenta de que las paradas de Vincent no son simples trámites.

Una serie de circunstancias hacen que Vincent secuestre el taxi de Max, lo que lo convierte en un daño "colateral". Ambos serán perseguidos por la policía de Los Ángeles y el FBI, por lo que el taxista y el pasajero acabarán dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

En el corazón del mar/In the Heart of the Sea (2015)

En el invierno de 1820, Owen Chase (Chris Hemsworth) y otros marineros de la tripulación del Essex sobrevivieron en alta mar en durísimas condiciones después de que el barco chocara con una enorme ballena blanca.

La tripulación del barco que sobrevive deberá hacer casi lo imposible para seguir con vida. Sin embargo, Owen se obsesiona con la idea de cazar a la ballena, por lo que enfrentan tormentas, hambre, pánico, desconfianza y desesperación de encontrarse en alta mar y enfrentarse a una muerte segura.

La película está inspirada en la historia real en la que se basó Herman Melville para escribir "Moby Dick", y se basa en "In the Heart of the Sea", de Nathaniel Philbrick, en donde se relata el auténtico y dramático viaje del buque ballenero Essex.

Extraordinario/Wonder (2017)

August "Auggie" Pullman (Jacob Tremblay) es un niño de 10 años que vive en Brooklyn con su madre Isabel (Julia Roberts), su padre Nate (Owen Wilson), su hermana mayor Olivia "Via" (Izabela Vidovic) y su perra Daisy.

El pequeño "Auggie" nació con una rara deformidad facial, a la que se refieren los médicos como "disostosis mandibulofacial", lo que lo ha llevado a someterse a 27 cirugías diferentes para ver, oler, hablar, oír e incluso lucir mejor.

La mayor parte de su vida ha recibido la educación en casa, pero cuando se acerca al quinto grado, sus padres deciden inscribirlo en Beecher Prep School, una escuela privada, en donde conocerá a grandes amigos, pero también será víctima de actos crueles por parte de sus compañeros. Sin embargo, con ayuda de su familia y otras personas saldrá adelante.

La película resultó ser todo un éxito en taquilla, ya que se filmó con un presupuesto decente de 20 millones de dólares y obtuvo más de 300 millones de dólares en taquilla, además de que consiguió una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Maquillaje.