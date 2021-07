Producción, área de mayor crecimiento femenino en el cine mexicano

En los últimos 10 años, la participación femenina detrás de la cámara, representó un 37 por ciento, siendo el área de producción la que mayor crecimiento tuvo, al llegar a 56 puntos porcentuales, según datos del anuario estadístico del Imcine que analiza los números reportados hasta el 2020.

Este aumento no es fortuito, de acuerdo a Sarah Hoch, productora y fundadora del GIFF, las mujeres tienen mayor capacidad para organizarse y resolver los pendientes que puedan enfrentar los proyectos, sin importar si se trata de un equipo pequeño o de más de cien personas; por lo que es igual de importante que el trabajo de un director y lamentablemente no se visibiliza mucho sean hombres o mujeres las que ocupan el puesto, pero más si se trata de talento femenino, al menos esto opinan las productoras Julia Cherrier (El Prófugo) e Iliana Reyes (Sin Hijos o El juego de las llaves).

“Siempre ha habido grandes mujeres, acompañando a directores en el cine mexicano. Esta Bertha Navarro o Mónica lozano, que cambiaron la cinematografía nacional y gracias a ellas vimos materializadas ‘Cronos’ y ‘Amores perros’, sin embargo hay otras colegas que han sido empujadas a esa área, porque es un poco hacer el trabajo invisible, donde resuelves los problemas de cada sección. Es un poco como ser la mamá del set”, comentó Cherrier.

Bajo este argumento pide que se reconozca a las productoras de línea, que son empleadas para resolver esos problemas del día a día, pero que juegan un papel vital en cada proyecto y merecen un papel más importante a nivel industria. No obstante, Reyes considera que el principal reto es salir a pedir financiamientos o buscar locaciones en donde los dueños o empresarios aún no sienten líderes a las mujeres, más si es joven, porque creen que no tienen la experiencia necesaria.

Este punto lo respalda Eréndira Núñez (La Civil, Mano de Obra), quien a sus 30 años siente que lo más complicado es ganarse una voz, porque son ambientes en los que se trabaja con mucha gente y en ocasiones por quedar bien con todos, se puede perder el rumbo. “Me ha costado trabajo entender que mi voz tiene fuerza y puedo decir lo que opino, lo que me molesta y necesito”, afirmó.

Pese a esto, las productoras señalan que el principal trabajo es mantener ese equilibrio entre la parte creativa y el financiamiento, para llegar a una cinta de calidad y seguir contando las historias interesantes que hay en el cine mexicano.

DATOS

La presencia de guionistas y directoras en estos 10 años es sólo del 39 y 30 por ciento, respectivamente, según datos del Anuario Estadístico del Imcine.

Tan sólo en 2020, 43 mujeres estuvieron involucradas en tareas de producción y 24 guiones fueron escritos por una mujer.

Mientras que en cinematografía, las mujeres llegaron a un 23 por ciento, siendo el documental, el de mayor presencia femenina.

NÚMEROS

16 años tiene en la industria Iliana Reyes.

5 créditos como productora tiene Julia Cherrier.

2019 fue el primer largometraje que produjo Eréndira Núñez.

24 ediciones ha hecho Sarah del Giff.

dza