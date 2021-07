Survivor México: Denisha comparte las secuelas tras sobrevivir al COVID y no descarta participar en este REALITY

Denisha, la última eliminada del reality de supervivencia de TV Azteca, Survivor, platicó con El Heraldo de México sobre su experiencia en la competencia más famosa de la televisión mexicana.

El domingo pasado, Jorge, Alejandra y Denisha se enfrentaron al Juego de Extinción en un duelo de resistencia y concentración, siendo Jorge el primer contendiente en salvarse. Tras enfrentarse nuevamente las dos contendientes restantes, fue Alejandra quien logró superar a su rival y así Denisha tuvo que dejar la competencia.

La cantante y actriz de teatro compartió detalles de experiencia en el programa al cual decidió entrar tras sobrevivir dos veces al Covid-19, Denisha se reinfectó el año pasado y tuvo problemas para rehabilitarse que afectaron un poco su voz. "Descubrí gracias a Survivor que soy muy fuerte, soy muy terca y aguerrida, me quité el miedo de cosas que pensé que no haría, pero pude realizar la historia que me conté a mí misma".

Denisha estuvo consciente que no tenía la condición física para entrar al reality pero aún así disfrutó la experiencia y hasta perdió 13 kilos de peso.

Si tuviera que elegir entre regresar a Survivor, entrar a La Academia o participar en una edición de MasterChef, la cantante sin duda alguna le encantaría experimentar la cocina porque es algo que nunca ha hecho y además tuvo a grandes maestros dentro de Survivor, como Cyntia y Pablo, de quien aseguró que son grandes chefs y tienen muy buena sazón, destacando la creatividad del veracruzano.

Compartió que a su regreso de las playas de Dominicana, no ha podido descansar incluso extraña la tabla sobre la que dormía, ya que su cama por el momento no es un mejor aliado.

La fusión llegó a las playas de Survivor México, y ahora las tribus se hicieron uno solo y todos los sobrevivientes están dispuestos a conocerse mejor para comenzar con nuevas alianzas y estrategias. Denisha considera que el equipo de las hienas no seguirán unidas como estaban en jaguares y con la fusión en Survivor toda las estrategias cambiarán, haciendo que Paco elija un camino más individual para colarse a la gran final.

