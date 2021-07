Diva del cine mexicano se quitó la vida al no conquistar al actor de Hollywood Marlon Brandon

La época de Oro del Cine Mexicano llevó a grandes estrellas a la pantalla quienes gracias a su talento pudieron llegar a trabajar en Hollywood. Una de ellas fue Pina Pellicer, una actriz que tuvo la oportunidad de trabajar junto a Marlon Brandon y participar en la primera película mexicana nominada al Óscar.

Josefina Yolanda Pellicer López de Llergo nació en la Ciudad de México y fue hermana de la también actriz Pilar Pellicer. Desde muy pequeña mostró interés en las artes, así que tomó clases de baile en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Después estudió Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde despertó su interés por el teatro.

Su pasión en la actuación la llevó a protagonizar la obra "El diario de Ana Frank" de 1958, proyecto que llamó la atención del productor estadounidense Frank Rosenberg, quien eligió a diva del cine para ser parte de "One-Eyed Jacks",película dirigida y protagonizada por el actor de Hollywood, Marlon Brandon.

"One-Eyed Jacks" protagonizada por Marlon Brandon y Pina Pellicer

Pina Pellicer participa en Macario, primera película mexicana nominada al Óscar

La actriz siguió participando en películas mexicanas y en 1960 estrenó "Macario", la primera cinta nacional nominada al Óscar a Mejor película extranjera. Además, Pina obtuvo el premio a mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Mar de Plata gracias al filme "Días de otoño" (1962).

A pesar de sus grandes logros en el cine, su gran pación siempre fue el teatro así que en 1960, produjo su primera obra "Margarita Gautier", sin embargo no fue bien recibida por la crítica.

El suicidio de Pina Pellicer

El 4 de diciembre de 1964, Pina se suicidó en su departamento, ubicado en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Desde su muerte, muchos especularon que la actriz se quitó la vida debido a que estaba enamorada de Marlon Brandon y este no le correspondió, sin embargo, su familia ha aclarado que desconoce cuáles fueron las causas de su decisión.

En su carta de despedida Pina Pellicer escribió a Salomón Leiter: "Querido Chalo: Sé que entenderás perfectamente mi cansancio, ya no tengo fuerzas... Tal vez nunca hubiera llegado a la desilusión total; creo en los seres humanos, creo sobre todo en los que me quieren, pero no puedo más. Pina".