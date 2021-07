Alejandro Fernández sale en defensa de Anette Cuburu; pide al público votar por ella en “Quiero Cantar”

Anette Cuburu recibió el espaldarazo de uno de los cantantes más reconocidos en México para seguir en su lucha por ganar el concurso de canto "Quiero Cantar" el cual se emite de lunes a viernes por el matutino "Venga la Alegría", hay que recordar que la famosa conductora ha sido criticada con dureza debido a sus interpretaciones, las cuales no siempre han convencido a los jueces.

Mientras que gran parte del público del matutino le ha brindado apoyo en su búsqueda por salir victoriosa del competitivo reality show. Por si acaso en estos momentos Anette Cuburu requería del apoyo y la motivación de sus admiradores, fue uno de sus fans quien salió a defender su participación y a pedir al auditorio de VLA vote por ella para que continúe en la contienda.

Ha sido el propio Alejandro Fernández quien dio su total apoyo a quien considera la favorita para ganar el show de talentos y no dudó en demostrarlo con un mensaje que grabó y el cual fue emitido por la producción de "Venga la Alegría", por lo que dejó claro que está dispuesto a meter las manos al fuego por la famosa rubia.

"El Potrillo" pide al público que vote por Cuburu

"El Potrillo" aprovechó para grabar un mensaje en el cual invitó de manera abierta al público de VLA a que vote por Antette Cuburu, participante a quien considera la más talentosa y favorita a ganar el concurso de talentos. “Evidentemente vas a ganar tú”, le aseguró a la conductora, quien lo entrevistó para el matutino.

Aunque hay que recordar que al inicio de "Quiero Cantar" se habló sobre el gran talento que Anette Cuburu tenía para cantar; a lo largo de las primeras semanas del concurso a la conductora no le ha ido tan bien con las críticas, las cuales hasta ahora no le han favorecido del todo, ya que incluso su compañero Horacio Villalobos, quien destaca por ser un gran amigo de la comunicadora, no ha dudado en calificarla con dureza.

“Te he escuchado cantar mejor en fiestas y reuniones, no intentes hacer cosas para las que quizás no te pudiste entrenar por la premura, quiero que se vea la Anette que yo conozco, que canta muy bien y no la Anette que ha estado errática “, fueron las palabras que Villalobos dio a Cuburu durante su más reciente presentación en "Quiero Cantar", por lo que también la ha motivado a mejorar sus interpretaciones, algo que e público del programa ha visto como un apoyo unánime a la conductora, quien continúa obteniendo buenos puntajes.