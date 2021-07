Miss Universo 2021: GAL GADOT ¿podría regresar a la competencia?

Fue en la edición de Miss Universo en el año 2004 cuando una joven llamada Gal Gadot, con apenas 18 años de edad, representó a Israel en el certamen de belleza más importante del mundo. Con la sonrisa, frescura y soltura en el escenario que hoy imperan en ella, Gadot desfiló por el certamen del que ella misma ha afirmado se empeñó en no ganar.

Para destacar una vez más a Israel, este martes se hizo oficial que Miss Universo en su edición número 70, se celebrará por primera vez en ese país, mismo que había competido durante más de tres décadas por celebrar el concurso en 'Tierra Santa'.

Con la confirmación de esta ceremonia, que se celebrará en diciembre de este año 2021, la posibilidad de ver a Gal Gadot participando de ésta crece y te decimos las razones.

Miss Universo se celebrará en Israel

Así lo hizo oficial la organización del concurso internacional, mostrando a través de sus redes sociales la información que daba fe de este acontecimiento.

Y, para tal ocasión, la ciudad que albergará a las mujeres más bellas del mundo será Eliat.

"#Oficial ¡MISS UNIVERSO EN ISRAEL! La competencia número 70 de Miss Universo será por primera vez en la historia en Israel. Cómo sede estará la cosmopolita ciudad de Eliat, este mes de diciembre.".

Israel ya había perdido con México una sede

Cabe recordar que desde hace años Israel ha estado en negociaciones ser sede del certamen de belleza. De hecho, la primera vez fue en 1989 con la ciudad de Tel Aviv como sede propuesta, pero desafortunadamente no lo lograron debido a que México les venció en la elección, llevándose Cancún la celebración en ese año.

En el caso de este 2021, se rumoró que Costa Rica sería sede, pero lamentablemente no se llegó a un acuerdo para realizarla ahí en el mes de diciembre.

De esta forma y por primera vez, Israel tendrá la responsabilidad de albergar el evento.

Gal Gadot podría volver al concurso

La historia es conocida en el mundo del espectáculo. Gal Gadot representó a Israel en Miss Universo 2004 y, con apenas 18 años, mostró al mundo la belleza y gracia que años después la llevarían a ser la Mujer Maravilla del cine de Hollywood.

Ante ese recuerdo, la misma Gadot aceptó en su momento que durante el concurso no se veía como ganadora, puesto que era muy joven para asumir tal responsabilidad. Por tal hecho, Gal reveló que se empeñó en no ganar, destacando sus puntos débiles tales como no hablar inglés -en ese momento- o no vestir adecuadamente para el concurso.

A pesar de esto, Gal Gadot ha reconocido la importancia del certamen en su vida y se ha convertido en una de las mujeres más influyentes de Israel. Por tal razón y como suele suceder con cada sede, ésta invita a mujeres destacadas para formar parte de su jurado calificador, conducir el evento o ser embajadoras de promoción de certamen.

Ante esto, la presencia de Gal Gadot en Miss Universo 2021 podría darse.

Para rematar la anécdota, recordemos la participación de Gal Gadot en Miss Universo 2004.