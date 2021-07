3 Dramas coreanos de Netflix que te harán creer en el hombre perfecto

¿El hombre perfecto existe? Encontrar al príncipe azul no es nada fácil, pero las protagonistas de estos dramas coreanos encontraron a su pareja ideal. Netflix tiene para ti las mejores series de romance que te harán volver a creer en el amor.

El fenómeno de los doramas continúa creciendo y los actores coreanos se han convertido en estrellas mundiales al igual que cualquier idol K-Pop.

Gracias a Netflix, las novelas asiáticas continúan aumentando su globalización, sobre todo las del género romántico. Esperar hasta el último episodio para el primer beso entre la pareja, guapos actores como los protagonistas o escenas que te hacen suspirar, aquí te compartimos las mejores recomendaciones de dramas coreanos que te harán creer en el hombre ideal.

Dramas de Netflix que te harán creer otra vez en los hombres

The K2

Drama sobre el hombre perfecto que narra la vida de Kim Je Ha, un exsoldado traicionado por su escuadrón. Tras lograr sobrevivir, retoma su carrera como guardaespaldas y es contratado para proteger a Choi Yoo Jin, una mujer ambiciosa y esposa del candidato presidencial.

Ahí conocerá a Go Ahn Na, una hija no reconocida del político y que busca vengarse. El protagonista se convertirá en el chico ideal al proteger a toda costa a la chica, arriesgará su vida y pondrá en riesgo todo para su bienestar.

The Heirs

Uno de los dramas más populares de Lee Min Ho. La trama se centra en Cha Eun Sang, una chica que viaja al extranjero y conoce a Kim Tan. Juntos viven un breve romance de verano, pero cuando regresan a Corea se reencuentran en una escuela de élite. Ahí la protagonista será víctima de una novia rica y un hermanastro bully.



El personaje masculino te hará creer de nuevo en el amor, ya que demuestra sus sentimientos sin importarle nada, extraña a Cha Eun Sang en todo momento y te haga sentir especial en todo momento.

Love Alarm

Drama basado en un webtoon que narra la vida de Kim Jo Jo, una chica que no cree en el amor. Sin embargo, con la llegada de Sun Oh, se verá obligada a descargar una aplicación de parejas que está de moda para demostrar que corresponde sus sentimientos.



La trama también se centra en el triángulo amoroso con Lee Hye Young, el mejor amigo del protagonista. Él es el ejemplo perfecto del hombre ideal, ya que a pesar de sus propios sentimientos, no interfiere en la relación de Sun Oh, pero espera pacientemente a Kim Jo Jo, siendo su confidente, mejor amigo y un apoyo incondicional.