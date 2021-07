Alfredo Adame señala a Rey Grupero de vender droga y de tener denuncias por abuso sexual

Hace poco Cynthia Klitbo dio a conocer que llegó a su fin su relación con el youtuber Rey Grupero, lo que fue celebrado por el actor Alfredo Adame, pues dijo que no le convenía, porque "se dedicaba a vender droga y tiene denuncias por abuso sexual".

El también conductor de televisión dijo que fue lo mejor que pudo hacer Klitbo, pues el influencer no le convenía en lo absoluto.

"Cuando yo le dije ‘metiste al diablo en tu casa, ¿cómo se te ocurre meter a tu casa a un tipo con tu hija ahí?’, con una niña creo que tiene 17 años, ¡peligrosísimo! Éste ya ha tenido denuncias de abuso sexual contra menores, ya ha tenido asuntos legales por ese tipo (de cosas), entonces yo creo que Cynthia abrió los ojos", comentó Adame durante una entrevista con Televisa Espectáculos.

Incluso, el actor comentó que el Rey Grupero es un "pobre diablo", porque no cuenta con carrera ni preparación, así que se dijo feliz de que Klitbo haya concluido su relación con el influencer.

"¿A qué se dedicaba?, vendía piedra, vendía droga en los antros, un padrotillo de quinta, no tiene una carrera, no tiene preparación, no tiene cultura, no tiene nada, es un pobre diablo", explotó Adame.