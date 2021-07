Mario Bezares explica cómo se ganó el apodo de "Mayito"

El conductor Mario Bezares, quien de la mano con Paola Durante, busca lanzar una serie sobre los últimos momentos de Paco Stanley, contó la forma tan particular en la que surgió su apodo de "mayito".

En entrevista con Jordi Rosado, dijo que nació un 3 de julio, en un cumpleaños de Paco Stanley, cuando decidió hacerle una broma a su amigo: colocarse un moño en los glúteos.

"Estábamos en la oficina, estábamos cotorreando y lo dijo con la copa y todo lo demás, y yo me pego un moño en las nalgas, estaba toda la banda, estaba Tony Flores, muchos cuates ahí estábamos con él, que en paz descanse", describió el comediante.

Bezares le dijo que le daba pena enseñarle el regalo porque era muy particular, "entonces me volteo y me desabrocho los pantalones y toda la cosa y rájale, nada más oigo 'ay mayito'".

Pero el asunto no quedó ahí, Mario le comentó que si deseaba quitarle el moño con los dientes no había problema, y fue así como surgió el apodo que lo ha acompañado durante muchos años de su vida.

"Hubieras visto la cara de Paco se puso rojo, rojo. Señor y me sé las mañanitas a puro pedo pero ahorita no tengo ganas", agregó riéndose.

Cabe señalar, que Paco y Mario se consolidaron como una pareja de humoristas en el programa ¡Pácatelas!, pero también estuvieron juntos en Una tras otras de TV Azteca.