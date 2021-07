Con poderosa imágenes Fernanda Castillo confiesa los difícil que fue su proceso de lactancia: FOTOS

En plena celebración de los siete meses de vida de su hijo Liam, producto de su relación sentimental con el actor Erik Hayser, la actriz Fernanda Castillo, sorprendió al confesar que su proceso de lactancia materna ha sido muy difícil .

En un mensaje el cual acompañó con una serie de fotografías en las que se le ve amamantando a su bebé, la protagonista de “El Señor de los Cielos” reveló:

“Hace 7 meses nació Liam y comenzó uno de los procesos más increíbles, pero también más desafiantes: la lactancia materna. Yo solía ver mujeres amamantando a sus bebés y pensar que era muy fácil (tooodo menos eso) después me embaracé y al empezar a investigar y escuchar las diferentes experiencias, me aterre. Me daba más miedo la lactancia que el parto”.