HIMYM: ¿Conoces a Ted? Estas fueron las relaciones más estables del protagonista de la serie

Durante las nueve temporadas de How I Met Your Mother, conformadas por un total de 208 episodios, Ted Mosby, personificado por Josh Radnor, decide contarles a sus dos hijos lo que pasó antes de conocer a su madre, por lo que comienza a relatarles muchas de sus vivencias desde el año 2005.

El arquitecto les da detalles a Penny y Luke sobre sus alegrías, tristezas, aventuras, experiencias y buenos recuerdos que tuvo en ese tiempo, junto con sus grandes amigos Marshall, Lily, Barney y Lily, quienes estuvieron con él en los momentos más importantes y especiales de su vida.

La historia no se entendería y no sería la misma si Mosby hubiera omitido sus relaciones amorosas pasadas o las citas que tuvo con algunas chicas para encontrar a la mujer de su vida, en la mayoría de los casos demostró ser un hombre muy romántico y que creía en el amor verdadero; sin embargo, el camino para conseguirlo no fue fácil, pero siempre lo intentó hasta que consiguió lo que tanto deseaba.

Parejas estables de Ted

En toda la serie, Ted salió con un total de 59 mujeres antes de conocer a la madre de sus hijos, pero de todas ellas solo tuvo algunas relaciones amorosas estables, las cuales fueron las siguientes:

La primera en esta lista es Robin Scherbatsky, desde el momento que Ted la ve en el bar MacLaren´s queda impresionado con su belleza y se tan enamorado que en su primera cita de los nervios que tenía le dice que la ama, pero para remediar el momento incómodo le da un obsequio muy especial (los que son fans sabrán de que se trata).

Ambos tuvieron una relación durante algunos capítulos de Cómo conocí a tu madre. Además, hacen un pacto de que si ha determinada edad no tienen una pareja se quedarán juntos.

El segundo lugar lo ocupa Victoria, la chica que conoció Mosby en una fiesta y con la cual tuvo una conexión al momento de conocerla. La pareja se veía muy enamorada, pero ella tuvo que irse a otro país por un tiempo, por lo que mantuvieron una relación a distancia, lo cual no funcionó.

Después, en la temporada 7, se vuelven a reencontrar, Victoria casi a punto de casarse decide escaparse con Ted, siendo toda una travesía.

La famosa dermatóloga Stella Zinman es la tercera de esta lista. Al conocerla, a Ted le gustó y luego de unas cuantas citas, Ted le propone matrimonio, todo marchaba bien, pero el día de la boda, ella lo abandona y se va con su exesposo Toni.

Esta mujer llamada Karen fue novia de Mosby en la preparatoria y universidad, pero en la temporada 4 volvieron a estar juntos y, aunque al principio la relación parecía que estaba funcionando bien, todo fue un completo caos entre ambos, por lo que rompieron.

Cuando Ted conoció a Zoey Pierson, se podría decir que ella era su enemiga, pero con el paso del tiempo, los dos sintieron atracción y tuvieron un romance, a pesar de que era la esposa de capitán George Van Smoot, pero eso es otra historia.

Al final, el arquitecto Mosby fue tras sus sueños y le dijo adiós a la bella mujer.

Cabe mencionar que, en esta lista no se contó a Tracy, porque ella no sólo fue una relación estable, sino la mujer de su vida y madre de sus hijos.