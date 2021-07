Jimena Pérez "La Choco" se lanza contra Vicente Fox: "Si no sabe que no opine"

El pasado 11 de julio el expresidente de México, Vicente Fox, compartió un mensaje en su cuenta de Twitter realizando una crítica al gobierno, sin embargo, la manera en que se refirió en su mensaje le ganó fuertes críticas y entre ellas de la conductora Jimena Pérez “La Choco”.

El exmandatario compartió una noticia sobre la tercera ola de Covid-19 en México y con ello un mensaje dirigido al gobierno actual al que se refiere como “autista”, usando el trastorno del espectro autista (TEA) como un insulto, lo que enfureció a los internadas y a los conductores.

El mensaje generó gran polémica en redes sociales, donde el expresidente Vicente Fox recibió fuertes críticas de los internautas por usar el trastorno como un insulto. Entre los mensajes destacan el de los conductores Rafael Sarmiento y “La Choco”, quienes tienen un hijo con TEA.

Jimena Pérez “La Choco” exige una disculpa de Vicente Fox

Los comentarios no se hicieron esperar en dicha publicación, en ella el conductor Rafael Sarmiento, esposo de Jimena Pérez, arremetió contra el exmandatario mexicano y su mensaje fue apoyado por otros internautas.

“Es usted de una ignorancia que hasta ofende. Tiene que leer un poco más sobre el TEA. Tengo un hijo con autismo y no merece ser puesto en el contexto en el que usted utiliza la palabra. Como un insulto”, dijo Rafael Sarmiento.

Ante lo sucedido, la exconductora de “Ventaneando” no dudó en hablar del tema durante una entrevista en la que externó el apoyo a su esposo y señaló que muchas personas usan el término de la misma manera que el expresidente sin saber lo que hay detrás con las familias: "Entonces nada más un poquito de tolerancia, de empatía sobre todo y que utilice los términos correctos y si no sabe entonces que no opine".

Rafael Sarmiento y Jimena Pérez “La Choco” con su familia. Foto: Instagram

La conductora puntualizó en que no es la primera vez que Vicente Fox usa el término en algunas de sus críticas a través de las redes sociales, pues “siempre lo usa de manera despectiva, para insultar”.

“Qué fortuna que él en su familia no tenga a nadie con ninguna enfermedad o trastorno, pero no es el caso de miles de familias alrededor del mundo que vivimos un proceso así. Entonces yo creo que nada le cuesta salir y ofrecer una disculpa y ampliar un poco su léxico; y ver, buscar en el diccionario, cuál es la connotación que quiere emplear, qué es lo que quiere decir y no referirse al autismo o a otra cosa”, dijo “La Choco”.