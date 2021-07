Consuelo Duval confiesa que "es pecado estar gorda en televisión"

La conductora del programa Netas Divinas, Consuelo Duval, confesó que hubo un tiempo que no se sentía bien con su físico y estuvo dispuesta a someterse a una intervención quirúrgica.

Fui a ver a un médico a que me sacara la grasa, yo soy garnachera como la chin#$%, nuevamente postrera, es pecado mortal estar gorda en la televisión. El doctor me dijo que hay que trabajar esta área y esto, esta zona de aquí quitamos la grasa la ponemos en la pompa y pues yo lo visualizaba

A pregunta expresa sobre ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a tu cuerpo? La también comediante dijo que una vez que vio todo lo que el médico le iba a hacer fue cuando se cuestionó si valía la pena ese sufrimiento en lugar de asumir un buen régimen alimenticio.

Me empecé a aterrar, dije ¿deberás eres tan huevona? eres capaz de ponerte en una plancha y no hacer dieta. Vi el aparato con el que me iba a quitar la grasa y no lo hice. Vi la edad que tenía y dije 'sí puedo ser disciplinada', empecé a darme cuenta de que 'sí puedo hacerlo'.