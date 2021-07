Niurka reacciona al drástico cambio de look de su hija Romina, no creerás qué dijo

Después de colocarse en medio del escándalo debido a la violación de la veda electoral para apoyar las propuestas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Romina Marcos se ha colocado una vez más frente al ojo público. Sin embargo, esta vez no ha tenido nada que ver con la política, sino con el radical cambio de look que nos dejó ver hace algunos días a través de sus perfiles en plataformas digitales.

La noticia generó un impacto en sus seguidores, quienes la felicitaron por su valentía y apoyaron su decisión, aunque continuaron preguntándole por qué se había despedido de su melena. Con una serie de videos y publicaciones en las que se muestra el proceso, Romina decidió abordar el tema y disipar algunas dudas de su público en TikTok, plataforma en la que cuenta con una comunidad de casi dos millones de personas.

Así luce ahora Romina Marcos. Foto: Instagram @romimarcos

¿Por qué lo hizo?

Romina decidió responder la pregunta más frecuente en formato video y dijo que la razón principal para tomar esta decisión fue que su cabello estaba muy maltratado y no tenía remedio, pues había pasado por un proceso de decoloración importante. Cabe recordar que la hija de Niurka Marcos había pintado su cabello de rosa, por lo que los químicos y tratamientos a los que debió someterse no fueron nada amables.

Además, aseguró que ella es una mujer a la que le encantan los cambios y que así ha sido siempre, por lo que eso no debería generar ningún problema. Sin embargo, confesó que ese no era el plan inicial. Lo que ella pretendía era cortarse en cabello muy chiquito sin llegar a raparlo, un resultado que tampoco le gustó, pues las puntas maltratadas seguían siendo evidentes. En cuestión de segundos, Romina tuvo que decidir si continuaba así o si se enfrentaba a algo más impactante. Tomó la decisión de raparse con la máquina del #2 y no hubo marcha atrás.

Romina y Niurka suelen compartir grandes momentos juntas. Foto: Instagram @romimarcos

¿Qué dijo Niurka?

Cuando le preguntaron por la reacción de su mamá, Romina decidió compartir un video en el que puede vérsele triste. La joven incluso llora mientras un hombre profesional estiliza su corte y en cuadro también aparece Niurka. A pesar de ser conocida por su forma ruda de decir las cosas, con su hija todo es diferente. La cubana se acercó amorosamente a Romina y le aseguró que no todas las personas pueden lucir ese corte debido a las características de su cabeza o de su cara, lo que hizo sonreír a la joven.