María León enciende Instagram con FOTO inédita mientras canta el tema "7 de septiembre"

Sin duda alguna, una de las mujeres no solo más bellas sino más talentosas del medio del espect��culo mexicano es María León quien, los fines de semana deleita a cientos de seguidores del musical “Hoy no me puedo levantar” con su actuación como “María”.

Para la bella tapatía, interpretar a “María” en “Hoy no me puedo levantar” por segunda ocasión, ha sido todo un reto pues en entrevista para Conexión Heraldo reveló que esta nueva María viene más empoderada que la que interpretó hace algunos años.

Orgullosa de HNMPL

María León está tan feliz de ser parte por segunda ocasión del musical Hoy no me puedo levantar, en su última temporada que la cantante y actriz comparte en sus redes sociales, fotografías en donde está caracterizada como la protagonista de esta puesta en escena.

Además de compartir fotografías, la bella María León también ha publicado algunos momentos detrás de bambalinas de lo que se vive entre una escena y otra del musical.

Hace tan solo apenas unas horas, María León compartió una imagen en la que se ve en plena acción en HNMPL, en una de las escenas en las que porta un bello vestido en color blanco y medias de red, interpretando el famoso tema 07 de septiembre.

Y es que María León compartió dicha imagen con el texto: “Hay (Emoticón de llama de fuego) que ni con el (emoticón mar)”, frase que corresponde a la canción anteriormente mencionada.

Dicha publicación que hizo María León, hasta la redacción de esta nota ya alcanzó más de 19 mil reacciones de me encanta y poco más de 200 comentarios en los que resaltan la belleza y talento de la ex vocalista de Playa Limbo.